2018-06-07T14:40:48+03:00
В мире

Андерс Фог Расмуссен заявил о способности России "занять" Украину за пару дней

Бывший Генсек НАТО в интервью немецкому изданию сделал несколько резких заявлений
Игорь ЯКУНИН
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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.Фото: REUTERS
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Бывший руководитель северо-атлантического альянса заявил о невозможности открытого вооруженного конфликта в Европе в нынешних реалиях и о неспособности Украины всерьез противостоять вооруженным силам соседнего государства, если они «вдруг» решат начать боевые действия:

- Если бы Россия этого хотела, российские войска могли оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию...

Расмуссен полагает, что Москва уважает только язык силы, и санкции против нее - единственный способ сдерживания «восточного варвара»:

- Страны НАТО определенно подготовлены к «массированной атаке российских танков», но наилучшим способом поддержания мира является сдерживание потенциального противника...

Вчерашний руководитель западного военного блока и представить себе не может, что Россия когда-либо сможет к нему присоединиться:

- До сих пор НАТО не получила соответствующего заявления из Москвы о возможном вступлении в альянс, и, честно говоря, я не думаю, что в ближайшем будущем что-либо изменится»

Расмуссен продолжает жить в иллюзиях, что Россия как-либо повлияла на президентские выборы в США:

- Когда мы видим, что произошло на американских выборах и некоторых европейских выборах, когда мы видим другие аспекты изменения Россией границ Европы путем применения силы оружия, то НАТО вынуждено отвечать…

СКАЗАНО!

«НАТО никогда не откажется от попыток улучшить отношения с Россией»

Джеймс Мэттис, глава Пентагона

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