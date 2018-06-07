Андерс Фог Расмуссен заявил о способности России "занять" Украину за пару дней
Бывший руководитель северо-атлантического альянса заявил о невозможности открытого вооруженного конфликта в Европе в нынешних реалиях и о неспособности Украины всерьез противостоять вооруженным силам соседнего государства, если они «вдруг» решат начать боевые действия:
- Если бы Россия этого хотела, российские войска могли оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию...
Расмуссен полагает, что Москва уважает только язык силы, и санкции против нее - единственный способ сдерживания «восточного варвара»:
- Страны НАТО определенно подготовлены к «массированной атаке российских танков», но наилучшим способом поддержания мира является сдерживание потенциального противника...
Вчерашний руководитель западного военного блока и представить себе не может, что Россия когда-либо сможет к нему присоединиться:
- До сих пор НАТО не получила соответствующего заявления из Москвы о возможном вступлении в альянс, и, честно говоря, я не думаю, что в ближайшем будущем что-либо изменится»
Расмуссен продолжает жить в иллюзиях, что Россия как-либо повлияла на президентские выборы в США:
- Когда мы видим, что произошло на американских выборах и некоторых европейских выборах, когда мы видим другие аспекты изменения Россией границ Европы путем применения силы оружия, то НАТО вынуждено отвечать…
СКАЗАНО!
«НАТО никогда не откажется от попыток улучшить отношения с Россией»
Джеймс Мэттис, глава Пентагона