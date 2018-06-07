За день до церемонии «Муз ТВ» беременную Леру Кудрявцеву экстренно заменили

СЕГОДНЯ 13:51 2018-06-07T14:13:00+03:00

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Завтра, 8-го июня, в СК «Олимпийский» пройдёт 16-я премия «Муз ТВ». За день до мероприятия прошла пресс-конференция, на которой представили четвертую ведущую шоу. Наряду с Максимом Галкиным (поразившим всех своей причёской, состоящей из множества косичек), Ксенией Собчак и Дмитрием Нагиевым церемонию проведёт популярная блогерша, Настя Ивлеева. Ее «назначение» было неожиданным для многих: на афишах церемонии на фото фигурировала Лера Кудрявцева, и даже на столе перед пресс-конференцией стояла табличка с именем ведущей.

Как сказал генеральный директор Муз ТВ Арман Давлетяров, в этом году Лера взяла небольшую паузу и в следующем году снова вернётся в строй ведущих. Пресса сообщала, что телеведущая ждёт ребёнка, поэтому ее «пропажа» из списка ведущих вполне понятна. Арману задали вопрос, есть ли вообще система санкций к ведущим, если они по каким-то причинам нарушают договоренности. «Конечно, у нас есть пункты штрафов - они конфиденциальные, в зависимости от того, сколько денег платят. Что касается Леры, она является сотрудником Муз ТВ, мы ее наказывать не будем, скорее наоборот - будем любить» - сообщил Давлетяров.

У Собчак поинтересовались, действительно ли она «воевала» с Лерой за внимание аудитории и рада ли она, что в этом году Кудрявцева пропустит церемонию. «Я за неё очень рада. И готова ей помогать советом, и чем могу. Отдать часть вещей, посоветовать нового тренера по плаванию. Я знаю, как она давно хотела стать мамой, и важнее ее здоровья сейчас ничего нет».

На пресс-конференции с гордостью заявили, что ни на одной премии мира в роли ведущих никогда не выступали кандидаты в президенты.

«Я бы так не радовалась - в любой момент премия может перейти в несанкционированный митинг». Но потом призналась: -«Я тебя бросить не могу, Арман, премия Муз ТВ» - это святое. Но если бы вы слышали наши разговоры в гримерке. «Ну что, может сожжем тебя? Нет давай тебя повесим. А может быть расстреляем? Много сюрпризов, будет интересно».

Как оказалось, на церемонии будет яркий номер в исполнении Ксении Собчак, Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова. Ксению спросили, кто лучше поёт - она или Ольга, и как вообще ее удалось ее «развести» на эту историю.

«Вы знаете, меня не пришлось уговаривать, я с радостью приняла предложение. Вы, конечно, ждёте, что будет ссора или сцена с Ольгой Бузовой. Но я за неё рада, она долго к этому шла. Я думаю, что все будет хорошо. Я вообще не очень пою, на лавры Ольги не претендую - она точно поёт лучше. Я не большой эксперт в ее музыке, но у неё большая армия поклонников. Петь я всегда стеснялась, но сейчас меня прорвало».

Максима спросили, не собирается ли он эмигрировать после приобретения недвижимости на Кипре. Ведущий уверил, что этого не произойдет: - «Я очень люблю Россию, и никуда отсюда не собираюсь».