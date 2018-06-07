Китайский студент создал робособаку для одиноких людей

СЕГОДНЯ 14:05 2018-06-07T14:15:01+03:00

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Аспирант факультета промышленного дизайна из Китая Кханг Яньмин придумал робота-“плохую собаку”, который призван стать спутником для людей, страдающих от одиночества. Молодой человек надеется, что его проект поддержит группа крупных компаний.

“Плохая собака” обладает впечатляющим набором функций. По словам создателя, она является “смесью тамагочи и персонажа антиутопии”. Робот умеет отслеживать жизненные показатели владельца, принимать доставку, если никого нет дома, а также “имитировать все плюсы и минусы наличия реальной собаки для одиноких городских людей”.

Глаза “плохой собаки” - это датчики и камеры, помогающие ей ориентироваться и взаимодействовать. На ее голове установлены датчики, которые могут реагировать на поглаживания владельца. Кроме того, она может сидеть вертикально и передвигаться при помощи специальных колес.

В “плохой собаке” установлен инфракрасный сенсор для измерения температуры владельца. По словам создателя, робот даже может определить настроение человека и попытаться отреагировать. Если робособака считает, что владелец сидел или лежал слишком много, она может оценить, ленится ли человек, болен или просто умер. Яньмин отметил, что в будущем робот сможет вызывать экстренные службы через интернет. Кроме того, если владелец имеет смарт-замки для входа в свою квартиру, робособака может открыть дверь, чтобы курьеры могли оставлять посылки.

А в конце долгого дня работы по уменьшению одиночества “плохая собака” возвращается к своей “кровати”, которая является беспроводным зарядным ковриком.

Если владелец плохо обращается с “плохой собакой” или игнорирует ее, она может отомстить. В этот случае ее глаза заблестят красными огнями, она подойдет к своему хозяину и нанесет ему статический удар током.

Высота робота составляет около 30 сантиметров. На разработку прототипа у аспиранта ушло 50 дней, после чего устройство напечатали на 3D-принтере. Процесс кодирования занял у приятеля Яньмина около двух дней.