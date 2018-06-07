2018-06-07T14:52:17+03:00
Умные вещи

Huawei представил “пугающую” технологию GPU Turbo

Функция увеличивает производительность графического процессора на 60% и снижает энергопотребление на 30%
Григорий ПУШКАРЁВ
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Компания Huawei представила игровой смартфон Honor Play на презентации в Китае. Это первая модель с технологий GPU Turbo, которая увеличивает производительность графического процессора в устройствах более чем на 60% и снижает энергопотребление на 30%.

По заявлению компании, Honor Play оснащен “игровыми эффектами в 4D”, которые работают на GPU Turbo. Также смартфон воспроизводит объемный 3D-звук посредством аудиотехнологии 3D-Histen.

Honor Play имеет 6,3-дюймовый дисплей с разрешением FHD + (2340 x 1080 пикселей). Производители добавили в дизайне уже традиционный вырез вверху.

Двойные камеры расположены на задней панели устройства с левой стороны. Рядом имеется сканер отпечатков пальцев - он расположен в центре. Основной датчик камеры имеет 16 мегапикселей, а дополнительный - два мегапикселя. Спереди установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон работает на чипсете Kirin 970 с графическим процессором Mali-G72 MP12 и сотовым модемом LTE Category 18. Устройство поступает в продажу в двух конфигурациях: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ и 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ.

Устройство можно будет купить в трех цветах: фиолетовом, синем и черном. Цена Honor Play начинается от двух тысяч юаней (около 19,3 тысяч рублей) за вариант с 4 ГБ внутренней + 64 ГБ дополнительной памяти. Модель с 6 + 64 ГБ памяти будет стоить 2,4 тысяч юаней (около 23,2 тысяч рублей). В Китае смартфон поступит в продажу 11 июня.

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