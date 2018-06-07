Спасателям добавили искусственного интеллекта

СЕГОДНЯ 14:50 2018-06-07T14:57:30+03:00

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Ногинский спасательный центр МЧС, главная тренировочная база ведомства для отработки действий в случае катастроф, каждый год открывают для всех желающих. В июне здесь проходит выставка новейших достижений МЧС — международный салон «Комплексная безопасность».

На территории равной трем футбольным полям разместились 15 экспозиций: под открытым небом современные и раритетные машины, в павильонах — перспективные и уже внедренные разработки. Перевооружение за последние годы проходило не только в армии. Вот на одном из стендов показывают комплекс с мудреным названием «экстракорпоральная мембранная оксигенация». А если по-простому — это искусственное сердце и легкие. Система заставляет сокращаться главную мышцу человека даже после наступления клинической смерти. Спасателям это дает те самые «золотые» минуты, которые позволяют эвакуировать человека из зоны бедствия и передать его врачам.

— Мы этот комплекс использует уже больше года, — рассказала представитель Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины. — Было 18 реальных применений, все успешные. На Донбассе, например.

По соседству рекламируют модуль-чум. Конические жилища, как у нанайцев, но только из сэндвич-панелей, теперь устанавливают в северных заповедниках и горных перевалах, чтобы случайным путникам было где переночевать. Тепло и удобно. Один такой, кстати, недавно появился у перевала Дятлова.

В кулуарных разговорах на салоне, конечно, лидирует тема перестановок в МЧС. С новым министром Евгением Зиничевым связывают надежды на улучшение условий жизни рядовых пожарных. Сам Зиничев приехал в Ногинск, чтобы наградить спасателей и пожарных, проявивших героизм при ликвидации ЧС.

— Все, что мешало нашему развитию мы оставим в прошлом. А в будущее возьмем только лучшее, — это уже слова нового первого заместителя министра Александра Чуприяна. В них тоже услышали намек на скорые перемены в работе российского МЧС.

Самой зрелищной частью «Комплексной безопасности» стали учения с привлечением спасателей из зарубежных стран. В Ногинском спасцентре созданы декорации, для того чтобы смоделировать повторяющиеся чрезвычайные ситуации — лесной пожар, авария с детским автобусом, взрыв на военном складе, крушение поезда, авиакатастрофа, теракт в здании, сильнейший паводок, химическая атака. Показательные выступления эффектно распланировали так, чтобы одна сцена без промедления сменяла другую, будто в безумном боевике (со счастливым концом, конечно же). И если началось все с вызвавших улыбку спасателей на велосипедах, то закончилось появлением самолетов Ил-76 и Бе-200, которые используются при пожаротушении.

Если выбрать одну тенденцию, которая была самой заметной в ходе салона МЧС, то это растущая роль дистанционно управляемой техники. Беспилотники и роботы уже активно задействованы в повседневной работе ведомства. И зона их применения будет расширяться. Не случайно впервые в программу форума были включены соревнования по мастерству управления дронами (шесть заданий: от сборки беспилотника на время до произвольной программы под музыку) и фестиваль роботов. Полностью искусственный интеллект пожарных, конечно, не заменит, но риск для их жизни значительно сократит.