«Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь»: Иосиф Пригожин рассказал правду о браке с Валерией
Много можно говорить о нравах, царящих в отечественном шоу-бизнесе, можно корить звезд за распущенность, неверность своим супругам, но как и в любом обществе, в тусовке всегда найдутся образцовые примеры семейных пар. Их все же намного меньше, чем тех, кто долго перебирает мужей, жен, любовников и любовниц в поисках счастья. Но они есть.
Идеальный вариант первой любви и единственного брака на всю жизнь практически не встречается. Но поп-артисты со второй или третьей попытки находят-таки свои вторые половинки.
Так случилось с певицей Валерией и продюсером Иосифом Пригожиным. У обоих к моменту встречи было по два неудачных брака и по трое детей. Что творилось в браке Аллы Перфиловой (имя артистки по паспорту, - ред.) с предыдущим продюсером Александром Шульгиным, наслышана вся страна — она страдала от его жестоких побоев. Те, кто еще верит в людей и в настоящие чувства, считали Иосифа Пригожина настоящим спасителем певицы, ведь с ним она буквально ожила. Однако нашлось немало тех, кто считал их отношения, а затем и брак, фарсом.
Но шло время, а Валерия и Пригожин продолжали работать вместе, жить вместе, вместе воспитывать детей от прежних браков. Глядя на Валерию, которой стукнуло 50, поражаешься, как? Она не только с каждым годом молодеет, она выглядит счастливой. И этим все об их отношениях сказано.
Два дня назад Иосиф Пригожин напомнил в своей соцсети о том, как общество восприняло их брак изначально:
- Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы, - пишет продюсер. - Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод и называли это шоу бизнесом. Хочу сказать всем, что в шоу бизнесе есть еще приличные люди.
А накануне Валерия и Иосиф венчались. Они предпочли действовать, а не говорить.
Напомним, первым мужем Валерии был музыкант Леонид Ярошевский, с которым она приехала покорять Москву из Саратова. Во втором браке с Александром Шульгиным она прожила 9 лет. У них трое детей: 24-летняя Анна, 23-летний Артемий, 19-летний Арсений.
49-летний Иосиф Пригожин в первый раз женился около 30 лет назад, в браке с Еленой Пригожиной родился сын Дмитрий (29 лет) и дочь Даная (21 год). Второй раз он 7 лет жил в гражданском браке с Лейлой Фаттаховой, которая родила ему дочь Елизавету (17 лет). Детей Валерии Иосиф считает родными.