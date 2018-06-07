«Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь»: Иосиф Пригожин рассказал правду о браке с Валерией

СЕГОДНЯ 15:40 2018-06-07T16:35:12+03:00

У обоих к моменту встречи было по два неудачных брака и по трое детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известная певица и продюсер удивили коллег тем, что не только развелись, но и спустя годы венчались

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Много можно говорить о нравах, царящих в отечественном шоу-бизнесе, можно корить звезд за распущенность, неверность своим супругам, но как и в любом обществе, в тусовке всегда найдутся образцовые примеры семейных пар. Их все же намного меньше, чем тех, кто долго перебирает мужей, жен, любовников и любовниц в поисках счастья. Но они есть.

Идеальный вариант первой любви и единственного брака на всю жизнь практически не встречается. Но поп-артисты со второй или третьей попытки находят-таки свои вторые половинки.

Так случилось с певицей Валерией и продюсером Иосифом Пригожиным. У обоих к моменту встречи было по два неудачных брака и по трое детей. Что творилось в браке Аллы Перфиловой (имя артистки по паспорту, - ред.) с предыдущим продюсером Александром Шульгиным, наслышана вся страна — она страдала от его жестоких побоев. Те, кто еще верит в людей и в настоящие чувства, считали Иосифа Пригожина настоящим спасителем певицы, ведь с ним она буквально ожила. Однако нашлось немало тех, кто считал их отношения, а затем и брак, фарсом.

Но шло время, а Валерия и Пригожин продолжали работать вместе, жить вместе, вместе воспитывать детей от прежних браков. Глядя на Валерию, которой стукнуло 50, поражаешься, как? Она не только с каждым годом молодеет, она выглядит счастливой. И этим все об их отношениях сказано.

valeriya Море любит солнце, солнце любит море Волны заласкают ясное светило И, любя, утопят, как мечту в амфоре; А проснешься утром, солнце засветило! Солнце оправдает, солнце не осудит, Любящее море вновь в него поверит Это вечно было, это вечно будет, Только силы солнца море не измерит! #игорьсеверянин #валерия #лето #море #выходной #друзья #любимыелюди @artemynik

Два дня назад Иосиф Пригожин напомнил в своей соцсети о том, как общество восприняло их брак изначально:

- Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы, - пишет продюсер. - Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод и называли это шоу бизнесом. Хочу сказать всем, что в шоу бизнесе есть еще приличные люди.

prigozhin_iosif Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы.Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу -бизнеса. Хочу сказать всем: есть еще там приличные люди.

А накануне Валерия и Иосиф венчались. Они предпочли действовать, а не говорить.

prigozhin_iosif Брак заключенный на небесах.

Напомним, первым мужем Валерии был музыкант Леонид Ярошевский, с которым она приехала покорять Москву из Саратова. Во втором браке с Александром Шульгиным она прожила 9 лет. У них трое детей: 24-летняя Анна, 23-летний Артемий, 19-летний Арсений.

49-летний Иосиф Пригожин в первый раз женился около 30 лет назад, в браке с Еленой Пригожиной родился сын Дмитрий (29 лет) и дочь Даная (21 год). Второй раз он 7 лет жил в гражданском браке с Лейлой Фаттаховой, которая родила ему дочь Елизавету (17 лет). Детей Валерии Иосиф считает родными.