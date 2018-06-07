Владимир Путин о росте цен на бензин: «Это результат неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики»

СЕГОДНЯ 16:20 2018-06-07T16:27:05+03:00

Во время «прямой линии» с президентом обсудили вопрос стоимости топлива

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Действия правительства России по регулированию сферы энергетики стали причиной резкого роста цен на бензин. Об этом в «ходе прямой линии» заявил президент страны Владимир Путин.

Вопрос стоимости топлива подняли одним из первых. За последнюю неделю мая литр бензина в среднем по стране подорожал на рубль. Переломить ситуацию главу государства призвал Алексей Караваев из Санкт-Петербурга.

- Это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это — результат неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики, - ответил Путин.

Президент объяснил, как сложилась сегодняшняя ситуация. Дело в том, что кабинет министров пересмотрел некоторые налоговые меры, что стимулировало вывоз сырой нефти на экспорт. Тогда как цены на внутреннем рынке поползли вверх. По словам Владимиру Путина, уже принят ряд мер по стабилизации ситуации:

- Что было сделано: во-первых, снижен акциз, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля дальнейшее повышение акцизов, к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры к стабилизации ситуации на рынке.

За дополнительными разъяснениями глава государства позвонил министру энергетики Александру Новаку.

- Срочные фискальные меры уже оказали свое положительное влияние, мы видим, что цены на АЗС не растут. Также были достигнуты договоренности со всеми нефтяными компаниями об увеличении поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Никакого дефицита на внутреннем рынке не отмечается, - отчитался он.

По словам Новака, правительство готовит законопроект, повышающий пошлины на экспорт нефти. Владимир Путин пообещал поддержать это предложение.