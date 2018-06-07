2018-06-07T16:27:05+03:00
Общество

Владимир Путин о росте цен на бензин: «Это результат неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики»

Во время «прямой линии» с президентом обсудили вопрос стоимости топлива
Дмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments21
Изменить размер текста:

Действия правительства России по регулированию сферы энергетики стали причиной резкого роста цен на бензин. Об этом в «ходе прямой линии» заявил президент страны Владимир Путин.

Вопрос стоимости топлива подняли одним из первых. За последнюю неделю мая литр бензина в среднем по стране подорожал на рубль. Переломить ситуацию главу государства призвал Алексей Караваев из Санкт-Петербурга.

- Это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это — результат неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики, - ответил Путин.

Президент объяснил, как сложилась сегодняшняя ситуация. Дело в том, что кабинет министров пересмотрел некоторые налоговые меры, что стимулировало вывоз сырой нефти на экспорт. Тогда как цены на внутреннем рынке поползли вверх. По словам Владимиру Путина, уже принят ряд мер по стабилизации ситуации:

- Что было сделано: во-первых, снижен акциз, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля дальнейшее повышение акцизов, к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры к стабилизации ситуации на рынке.

За дополнительными разъяснениями глава государства позвонил министру энергетики Александру Новаку.

- Срочные фискальные меры уже оказали свое положительное влияние, мы видим, что цены на АЗС не растут. Также были достигнуты договоренности со всеми нефтяными компаниями об увеличении поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Никакого дефицита на внутреннем рынке не отмечается, - отчитался он.

По словам Новака, правительство готовит законопроект, повышающий пошлины на экспорт нефти. Владимир Путин пообещал поддержать это предложение.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Президент Афганистана объявил о временном перемирии с талибами
В МВФ обеспокоены отставкой главы Минфина Украины
ФАС возбудила несколько дел по факту повышения цен на бензин‍
Макрон надеется отговорить Трампа от ведения "торговых войн"
"Контрпродуктивно": Путин высказался об инсценировке убийства Бабченко
Программа правительства Пашиняна была утверждена парламентом Армении
Неизвестный протаранил ворота посольства США в Южной Корее
Британским лордам запретили дремать во время дебатов в парламенте
Турция отвергла американское требование не покупать у России ЗРС С-400
Умер Виктор Толмачев - один из создателей самолетов Ан-124 и Ан-225
Раскрыт неожиданный эффект от употребления кофе
Четыре бронемашины НАТО столкнулись в Литве
В Верховной Раде Украины заявили о потере контроля над Одессой
Украина намерена снять ограничения на прямые поставки оружия в страну
Швеция одобрила строительство Северного потока-2 в своей части Балтийского моря
Путин: мы в состоянии осуществить прорыв, если будем вместе
"Газпром" не отдаст "Нафтогазу" $2,6 млрд до рассмотрения апелляции
Аваков: операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской
Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на «ты», и о своем преемнике
Путин пообещал помочь с получением российского гражданства пострадавшей в Алеппо женщине