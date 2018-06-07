В Москве открылся штаб городских волонтеров Чемпионата мира по футболу

7 Июнь 19:20 2018-06-07T22:02:11+03:00

На открытии штаба показали карту Москвы со всеми локациями, где будут помогать городские волонтёры Фото: Юлия ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Помогать болельщикам со всего мира в столице будут пять тысяч городских волонтеров

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Считанные дни остаются до начала Чемпионата мира по футболу и особенно ждут его тысячи волонтеров по всей стране. Именно им предстоит встречать болельщиков со всего мира, заражать их позитивом и быть буквально душой праздника. Только в столице помогать гостям праздника будут 5 тысяч городских добровольцев.

А для координации их работы создан московский штаб городских волонтеров. 6 июня прошло его торжественное открытие. Председатель Комитета общественных связей столицы Александра Александрова провела экскурсию по штабу для первых гостей и журналистов и рассказала о результатах проделанной работы.

Для координации работы добровольцев создан московский штаб городских волонтеров Фото: Юлия ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Ежедневно на смены будут выходить более 1600 волонтеров, а в дни матчей - более 2200. В штабе они смогут отдохнуть, пообщаться с другими добровольцами, перекусить и узнать расписание своих смен.

В штабе волонтеры смогут отдохнуть, пообщаться с другими добровольцами, перекусить и узнать расписание своих смен. Фото: Юлия ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Перед гостями штаба также выступили менеджеры 9 функциональных направлений волонтерства. Они показали карту Москвы со всеми локациями, где будут помогать городские волонтёры. Добровольцам предстоит встречать туристов на вокзалах и в аэропортах, помогать ориентироваться в городе, информировать о проходящих мероприятиях и матчах, сопровождать болельщиков до стадионов, помогать медицинским специалистам, а также создавать атмосферу праздника на протяжении всего Чемпионата.

Арина Шарапова пожелала удачи добровольцам Фото: Юлия ВОЗНЕСЕНСКАЯ

"Уровню подготовки наших волонтёров может позавидовать весь мир," - сказала Арина Шарапова, посол Доброй Воли ресурсного центра "Мосволонтер".

В конце мероприятия гости официально дали старт работе городских волонтёров.