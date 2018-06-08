2018-06-08T00:35:08+03:00
Доброволец

"Важно, чтобы человек в инвалидном кресле не вызывал шок у окружающих": В Москве рассказали о проектах для инвалидов

Организация «Доступ открыт» приглашает всех неравнодушных на «Московский фестиваль волонтёров»
Ольга БОРСКАЯ
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Свои проекты на фестивале представила и некоммерческая организация содействия социальной интеграции инвалидов «Доступ открыт».Свои проекты на фестивале представила и некоммерческая организация содействия социальной интеграции инвалидов «Доступ открыт».Фото: Из материалов пресс-службы
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Это лето в Москве проходит под знаком добровольческих фестивалей. В минувшие выходные в парке «Сокольники» прошел «Большой фестиваль добровольцев», в котором участвовали более десяти тысяч волонтёров со всей страны. Они делились опытом, обменивались контактами и просто общались.

Свои проекты на фестивале представила и некоммерческая организация содействия социальной интеграции инвалидов «Доступ открыт». Это общественное движение единомышленников, которое помогает людям с ограниченными возможностями здоровья находить помощников, а волонтерам – тех, кому нужна помощь; проводит образовательные и культурные программы; помогает инвалидам с трудоустройством.

- Я весьма рад и благодарен за приглашение на фестиваль! Это замечательное мероприятие, мы очень рады представить свои проекты на столь масштабной площадке, - сказал организатор выступления и директор АНО «Доступ Открыт» Александр Мягков.

На Большом фестивале добровольцев представители организации рассказали о проекте "Доступное Нашествие", который в этом году отмечает своё пятилетие. Благодаря ему люди с ограниченными возможностями могут попасть на популярный рок-фестиваль и почувствовать, что музыка - действительно объединяет.

- Меня заинтересовала эта встреча, так как среди моих знакомых есть такие товарищи, и мне бы хотелось открыть для них новые возможности, показать яркие горизонты и краски любого фестиваля. Об интересующей меня теме отлично поведала Виктория, рассказав и про организацию "Доступ Открыт", и про проект “Доступное Нашествие”, благодаря которому практически любой человек может присоединиться к фестивалю в 200 тысяч человек, будучи на специальном пандусе над фан-зоной, видя и слыша любимые музыкальные коллективы, находясь рядом с товарищами, разделяющими его увлечения!, - рассказал гость фестиваля Александр Буравцов.

Еще один проект, о котором рассказали волонтеры - инклюзивный клуб "Мы вместе".

Инклюзивные клубы добровольцев.

Между тем, для гостей фестиваля на площадке играла музыка - на сцене выступали Наталья Тананина (активистка «Доступ открыт», певица с инвалидностью) и Ольга Бровкина (экс-солистка группы «Сопрано Турецкого». А художник Марина Загер провела мастер – класс «Адаптивная реконструкция восприятия реальности через живопись и графику».

- Просто диву даёшься, сколько энергии и замечательных идей у этих людей. Мы с женой остановились просто песни послушать, но потом уже не смоги уйти с этой площадки. На самом деле осозналась очень грустная мысль после услышанного от «Доступа», что буквально до недавнего времени инвалидов как секса в СССР, будто бы и не было. То есть по факту такие люди есть, но про них стараются не говорить. На мой взгляд, очень важно, чтоб такие фестивали устраивались чаще, чтоб люди учились взаимодействовать между собой, чтоб человек в инвалидном кресле не вызывал шок у окружающих, чтоб в него не тыкали пальцем, но при этом и не игнорировали, - поделился Александр Валентюк.

КСТАТИ

30 июня АНО «Доступ Открыт» приглашает всех неравнодушных жителей столицы на «Московский фестиваль волонтёров» в парке «Сад «Эрмитаж». Здесь соберутся представители ведущих некоммерческих организаций Москвы, благотворительных фондов, социально-ответственного бизнеса. Ожидается выступление Артема Метелева, председателя Совета Ассоциации волонтёрских центров, Члена Общественной палаты РФ. Также участников ждут презентации новых благотворительных проектов, награждения и благодарности, бесплатные мастер-классы, выставки и большой концерт.

Сайт фестиваля

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