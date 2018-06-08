Как будет жить Москва во время ЧМ: о проверках паспортов в дни чемпионата, запрете алкоголя и футбольных хулиганах

СЕГОДНЯ 01:01 2018-06-08T01:43:56+03:00

В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы поговорили с главой Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимиром Черниковым

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ИЗ АРГЕНТИНЫ И АНГЛИИ ПРИСЛАЛИ СПИСКИ ОПАСНЫХ ФАНАТОВ

- Владимир Васильевич, на следующей неделе, 14 июня, в Москве открывается чемпионат мира по футболу. Он продлится до 15 июля. Сколько гостей приедет? Город выдержит?

- По нашим оценкам, до полутора миллионов человек. Москва полностью готова. Нас такими событиями особенно не запугаешь. Мы подготовили город из расчета на максимум гостей.

- Зарубежная полиция с нарушителями обычно не церемонится. А наши полицейские?

- Сегодня это общий тренд поведения силовых структур и антитеррористической защищенности. Все понимают, что происходит в мире. Но наша полиция и силовики будут более лояльными. Конечно, футбол - это праздник, но готовым нужно быть ко всему. Наша главная задача - сделать так, чтобы стражи порядка даже, может быть, были меньше видны, но работали эффективно. За безопасностью в Москве во время чемпионата будут следить около 30 тысяч человек. Это сотрудники полиции, Росгвардии, охранных предприятий, народные дружинники. Для резерва из других областей России приедут еще около 6 тысяч полицейских. На стадионах за безопасность будут отвечать более 2000 официально обученных уполномоченными организациями контролеров-распорядителей.

Все наши сотрудники будут дежурить не только на стадионах, но и в городе - на улицах, в транспорте, парках, оживленных местах. Это и туристическая полиция, и конная полиция, и кинологическая служба.

Наши зарубежные коллеги из силовых ведомств, например, из Аргентины, Франции, Испании, Англии, помогут нам в работе с болельщиками. Мы получили от них списки футбольных хулиганов из этих стран, которые могут приехать на чемпионат. Коллеги также составили инструкции для своих фанатов, приезжающих в Москву.

- Видеокамер на улицах накануне чемпионата стало больше?

- Все камеры городской системы видеонаблюдения, а это более 140 тысяч точек, подключены к Единому центру хранения данных Москвы. На стадионе «Спартак» в эту систему интегрированы 133 камеры по периметру и на соседней территории, а также 23 камеры трех подземных пешеходных переходов около стадиона. На стадионе «Лужники» - 245 камер видеонаблюдения для обзора соседней с ним территории и на маршрутах движения болельщиков. В городскую систему видеонаблюдения включим и более 2,5 тысячи камер, расположенных непосредственно на территории олимпийского комплекса «Лужники».

- Охрана фан-зоны будет такой же, как и около стадионов? Туда нужно покупать билет?

- В фан-зоне на Воробьевых горах все желающие могут собраться, посмотреть футбол. Билет покупать не нужно. Желательно с собой иметь паспорт. Как и на стадионы, в фан-зону нельзя проносить 44 вида запрещенных предметов из утвержденного FIFA списка (см. «Что нельзя проносить...»). Можно вещи сдать в камеру хранения около всех спортивных сооружений чемпионата.

НА ВОКЗАЛАХ ПОЯВЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ДОСМОТРА

- В городе запретят продавать алкоголь в дни матчей?

- Такой запрет будет действовать в 700-метровой зоне от стадионов и фан-зоны. Но в этих местах один из официальных партнеров чемпионата, возможно, будет продавать пиво в пластиковых стаканах. А купить спиртное в дни матчей в соседних с зонами ЧМ магазинах или ресторанах не получится. Во всех остальных районах города алкоголь можно будет покупать так же, как и в другие дни.

- Если видно, что человек уже выпил пива или еще чего покрепче, полиция его задержит?

- Если он никого не тревожит, идет на футбол, никому не мешая, то и пусть идет себе. Наша задача - как можно меньше ограничивать.

- Ужесточат ли осмотр пассажиров в метро, на вокзалах?

- У нас любят постращать. Зачем, не понимаю. Определенные ограничения, конечно, будут и на вокзалах, и в метро. Но они не коснутся большей части москвичей. К примеру, на вокзалах при переходе с платформы электричек к дальним поездам появятся дополнительно пункты досмотра с рамками металлоискателей. В метро и на стадионах также при необходимости будем проверять. Поэтому стоит приходить к своему поезду или на матч заранее, хотя бы за два часа до начала. Музеи, театры, парки будут работать в обычном режиме.

- Что будет в дни чемпионата с эвакуацией и парковкой машин?

- В год по всем округам получаем около тысячи заявок на эвакуацию с улиц так называемого бесхозного транспорта. В дни чемпионата будем увозить такие машины, как обычно. Строгие ограничения на парковку и проезд автомобилей действуют только в дни матчей в районах стадионов «Лужники» и «Спартак». Перекрытия начинаются за сутки до матча.

- До какого числа можно получить пропуск на машину в районы ЧМ?

- Желающие могут оформить пропуск в любое время до окончания чемпионата. Может быть, у вас изменились обстоятельства и понадобился такой документ. Мы стараемся уменьшить неудобства в первую очередь для тех, кто живет или работает рядом со стадионами чемпионата. И для остальных жителей города тоже.

СТРЕЛКОВЫЕ КЛУБЫ ЗАКРОЮТ

- Если у человека есть зарегистрированное оружие, может он съездить на охоту в дни ЧМ? Или прийти потренироваться в стрелковый клуб?

- По указу президента в дни чемпионата действует запрет на оборот любого оружия, его ношение, транспортировку, применение. Полный запрет на оружие для граждан. Это действительно достаточно жесткая и оправданная мера. Стрелковые клубы до окончания чемпионата закрыты.

- Футбольных хулиганов как будете наказывать?

- Ко всем нарушителям независимо от гражданства будут применяться все действующие меры. Нам будут помогать зарубежные коллеги и представители фан-движений и клубов. Во время чемпионата в Москве будут находиться представители силовых структур всех стран-участниц. Мы готовимся к встрече болельщиков. У нас есть информация о провокациях, которые, к сожалению, могут произойти. Поэтому обращаемся ко всем с просьбой быть внимательнее, терпимее и не поддаваться на любого рода провокации.

Город поделен на определенные сектора для дежурства наших сотрудников, особенно около стадионов, фан-зоны, медиацентра. Конечно, мы не будем охранять каждый пятачок и на каждом сантиметре по полицейскому не поставим. Но мы готовы оперативно реагировать на любые ситуации, чтобы москвичи и гости столицы чувствовали себя спокойно.

ХОДЯТ СЛУХИ, ЧТО…

На месяц столица станет закрытым городом

- Сейчас другое время, психология, ментальность. У нас город за последние семь лет кардинально изменился. Причем обновилась не только инфраструктура, но в принципе Москва стала доступнее, радушнее, уютнее. Никакого 101-го километра быть не может. Москва - открытый город. Мы рады всем, кто к нам приезжает. Нам сегодня есть что показать. Дай бог, чтобы команды на футбольном поле не подвели...

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Надо ли постоянно носить с собой документы?

- Удостоверение, подтверждающее личность, должно быть с собой всегда. Если в обычные дни просят предъявить документ, а его у вас нет, то сотрудники полиции могут задержать вас на три часа для установления вашей личности.

- Прописка имеет значение?

- Прописка - не главное. У вас должна быть временная или постоянная регистрация в городе. В течение трех суток должны зарегистрироваться все, кто въезжает в столицу. Для этого в Москве созданы все условия, в том числе и в МФЦ «Мои документы» гости города могут встать на миграционный учет. Но если у вас есть паспорт болельщика FANID, то этого достаточно, чтобы идентифицировать вашу личность.

Охрана на чемпионате в Москве будет очень серьезная. Но главная задача, чтобы силовики были меньше видны и при этом работали эффективно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВНИМАНИЕ!

Эти предметы не стоит приносить на стадионы и в фан-зону ЧМ-2018

Зрителям запрещается проносить, иметь при себе или использовать на стадионах следующие предметы:

Справочно:

- взрывчатые вещества, средства взрывания и любые предметы, ими начиненные;

- оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы или составные части огнестрельного оружия;

- колющие или режущие предметы, ножи, иное холодное оружие, а также иные предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия;

- сжатые и сжиженные газы (за исключением карманных зажигалок);

- огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;

- воспламеняющиеся твердые вещества;

- окисляющие вещества и органические перекиси;

- токсичные вещества, радиоактивные материалы и коррозирующие вещества;

- ядовитые, отравляющие или едко пахнущие вещества;

- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы;

- красящие вещества;

- устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки);

- иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению;

- материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или символику экстремистских организаций, или направленные на дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и статуса по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса, пола, инвалидности, языка, религии, политических убеждений или иных убеждений, сексуальной ориентации или по любой другой причине, включая, но не ограничиваясь баннерами, флагами, символикой и атрибутикой, листовками, одеждой;

- музыкальные инструменты и духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы). Исключениями являются горны и дудки1;

Ответственность за принятие решения о том, является ли устройство, создающее шум, ограниченным для проноса на стадион или нет, лежит на сотрудниках Оргкомитета, обязанностью которых является координация деятельности в зонах осмотра в ходе ЧМ 2018 и КК 2017 (ввиду невозможности составления исчерпывающего перечня подобных устройств).

- бумажные рулоны или бумага в пачках, за исключением баннеров и плакатов, соответствующих требованиям настоящего пункта, а также в иных случаях, установленных Организаторами Мероприятий;

- средства защиты тела: бронежилеты, средства для защиты тела, используемые для единоборств и при занятии экстремальными видами спорта, или корсеты (за исключением случаев, обусловленных медицинскими показаниями);

- лекарственные препараты более 1 упаковки более 7 различных наименований (в любой форме (в т. ч. аэрозолях, каплях, шприцах и т.п.) в заводской фабричной упаковке) и средства медицинского назначения, за исключением лекарственных препаратов в объемах, предусмотренных рецептом врача (документ на русском или английском языках), при предъявлении такого рецепта либо его копии;

- наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств, за исключением лекарственных препаратов в объемах, предусмотренных рецептом врача (на русском или английском языках), при предъявлении такого рецепта либо его копии;

- рабочие инструменты;

- стеклянные контейнеры и бутылки;

- жидкости в емкостях более 100 мл;

- термосы и фляги;

- продукты питания и напитки (в т.ч. алкогольные);

- штатив для фото и видео аппаратуры (с тремя опорами (тренога) и с одной опорой (монопод, включая «селфи-палки»);

- аэрозольные баллончики, за исключением лекарственных препаратов в объемах, предусмотренных рецептом врача (на русском или английском языках), при предъявлении такого рецепта либо его копии;

- любые животные за исключением собак-проводников, при наличии ветеринарного документа, с отметками о прививках, сделанных в срок, а также документа установленного образца на собаку-проводника;

- складные стулья или скамьи;

- громоздкие предметы, сумма трех измерений которых по длине, ширине и высоте превышает 75 см;

- скутеры, не предназначенные для перевозки МГН, за исключением инвалидных колясок, электрических инвалидных колясок, электрических 3х или 4х колесных скутеров, предназначенных для перевозки МГН (не превышающих ширину 700 мм и длину 1300 мм, и с радиусом поворота 900 мм, ширина разворота не более 1500 мм. Скорость электрических скутеров и электрических инвалидных колясок не должна превышать 6 км/ч.);

- спортинвентарь и спортивное оборудование, включая велосипеды, ролики, скейты и самокаты;

- радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства, за исключением радиоэлектронных средств общего пользования в соответствии с постановлением Правительства № 646 от 09.07.2016 г и Приказа Минсвязи об утверждении порядка маркирования радиоэлектронных средств, используемых в местах проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России™️, допущенных к использованию без маркировки;

- флаги и баннеры, размеры которых превышают 2 x 1,5 м. Флаги и плакаты меньшего размера разрешаются при условии, что они изготовлены из материала, отнесенного к категории «низкой пожароопасности», соответствуют всем нормативам и стандартам и не запрещены любыми другими пунктами Правил поведения;

- древки для флагов или плакатов любого типа. Допускается использование только гибких пластмассовых и так называемых двойных древков, не превышающих 1 метра в длину и 1 см в диаметре и изготовленных из не пожароопасного материала;

- предметы с товарными знаками или другими видами рекламных знаков или информации, демонстрация которых может быть использована в коммерческих целях;

- рекламные материалы любого рода, печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания или содержания, противоречащего общественному порядку и/или морали (в том числе баннеры, транспаранты, плакаты, вывески и их аналоги), за исключением религиозных книг для личного использования, а также баннеров размером не более 2x1,5 м, содержание которых должно быть направлено на поддержку выступающих спортсменов и не должно содержать оскорбительных, нецензурных, провокационных текстов, слов, символов и изображений, в том числе направленных на дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и статуса, пола, инвалидности, языка, религии, политических убеждений, сексуальной ориентации или по любой другой причине;

Ответственность за принятие решения о том, является ли материал ограниченным для проноса на объект или нет, лежит на сотрудниках Оргкомитета, обязанностью которых является координация деятельности в зонах осмотра в ходе ЧМ 2018 и КК 2017 (ввиду невозможности составления исчерпывающего перечня подобных материалов).

- телевизионное и телекоммуникационное оборудование;

- устройства, используемые в целях записи, передачи, потоковой передачи, загрузки, публикации в интернете или иного распространения звука, видео- или фотоизображений, описаний, данных, результатов Матча или статистических данных о нем с использованием любого способа передачи, включая интернет, радио, телевидение, передачу через компьютер, мобильный телефон, вспомогательные устройства для работы с данными, а также через любые носители или платформы, иные цифровые технологии, сети для распространения, отображения, передачи данных и других функций, включая платформы социальных сетей или блогов, веб-сайты, приложения и другие подобные медийные средства, а также любые другие существующие или будущие медийные технологии, (как известные сейчас, так и те, которые могут быть изобретены или разработаны в будущем), если данные действия производятся в коммерческих целях;

- технические средства, способные помешать проведению Мероприятий или причинить неудобство их участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме общепринятых средств поддержки)3;

- маски, шлемы, а также любые иные средства маскировки или предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности, за исключением случаев, специально установленных организаторами Мероприятий;

- зонты длиной свыше 25 см в закрытом состоянии;

- движущиеся и планирующие летательные аппараты и их модели (планеры, дроны, воздушные змеи и т.д.);

- любые сыпучие вещества независимо от объема, за исключением лекарственных препаратов в соответствии с п. 5.1.18 и средств личной гигиены;

- любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги.