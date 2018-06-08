Пять советов от ученых, как знакомиться с женщинами

СЕГОДНЯ 01:12 2018-06-08T00:27:38+03:00

Для тех, кто хочет покончить с холостяцкой жизнью, «Комсомолка» предлагает проверенные наукой способы понравиться даме на первом же свидании

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Холостяки, хотите найти спутницу жизни? Идите знакомиться. Без знакомства - никак, проверено. Но прежде послушайте советы бывалых ученых. Не то чтобы все ученые такие уж мастера пикапа, но они хотя бы (ради вашего, заметьте, блага) постарались изучить тему досконально. И вот к каким выводам пришли.

А мы просто послушаем

С чего начать, оказавшись рядом с женщиной, которая вам интересна?

Ученые считают, что первым делом надо дать ей возможность выговориться. Что существенно облегчит путь к последующему более тесному контакту. Исследователи из Стэнфордского университета считают подобную стратегию оптимальной. И обосновывают свой вывод анализом примерно тысячи так называемых быстрых свиданий (Speed Dating), распространенных в США. Это когда мужчины и женщины собираются где-нибудь и поочередно общаются (у нас, кстати, тоже такой метод практикуется, почитайте отличный материал «Что за испытание - быстрые свидания» на сайте kp.ru).

Каждое «короткое свидание» занимает примерно 10 минут. По его итогам участники заполняют анкеты, в которых либо выражают желание встретиться вновь, либо дают от ворот поворот. Если желание продолжить знакомство взаимно, то «заинтересованные стороны» получают телефоны друг друга и вольны поступать дальше, как им заблагорассудится.

Исследователи отмечают: мужчины, как правило, хотели бы получить телефоны чуть ли не всех женщин, с которыми общались на встрече. Женщины - более избирательны: одного-двух кавалеров приметят - и все. И кто же, как вы думаете, эти счастливчики? Те, кто сумел наилучшим образом преподнести себя? Кто красивее всех оделся и выучил по случаю самые душещипательные фрагменты сонетов Петрарки? Ничего подобного. В числе избранных оказались те подкованные мужчины, которые тихонько помалкивали, пока их визави щебетали, рассказывая всякую чрезвычайно важную, с их точки зрения, информацию.

Итого, мальчики: учимся помалкивать и слушать. Вывод не новый, но теперь научно обоснованный.

Я, снова я и еще раз я

Вторая рекомендация вытекает из первой. Пускай себе девушка говорит, но не просто так. Например, упомянув, что ей нравится группа «Ленинград», она не должна в течение следующего часа демонстрировать доскональное знание текстов Сергея Шнурова. То есть, конечно, имеет на это полное право, но это просто будет означать, что разговор свернул куда-то не туда.

А вот если она в рассказе о своих увлечениях будет говорить все время о себе («ну да, «Ленинград» МНЕ нравится, но вообще-то Я еще и Тютчева люблю, потому что у него все стихи как будто про МЕНЯ, а Я на такие вещи очень податливая, уж такой у МЕНЯ характер, ничего с СОБОЙ поделать не могу»).

Наблюдения свидетельствуют: женщины на свиданиях используют местоимение «я» в несколько раз чаще, чем «вы» или «ты». И это хорошо, не надо считать это признаком самолюбования или эгоизма.

Прерывай и властвуй

Третье: позволяя женщине выговориться, мужчине надо периодически прерывать ее болтовню и демонстрировать подходящими словами, что он понимает, о чем, собственно, идет речь. Не грех иной раз посочувствовать, заявив, что, мол, «и со мной такое случалось». Можно ввернуть: «а вот тут бы я поспорил». Это вполне безопасно - спорить с вами все равно никто не собирается, зато создает впечатление, что вы внимательно слушаете собеседницу.

Ну и, разумеется, никто не отменял всяческих «ух ты», ничего себе», «да ну».

Без работы

Четвертое: мужчинам не стоит подробно рассказывать женщинам о своей работе.

- Как только мужчины углубляются в подробности своей профессии, женщины теряют к ним интерес, а свидание заканчивается безрезультатно, - констатирует профессор Дэн Журавский, руководитель исследования.

Хотя, чему тут удивляться? Еще Олег Газманов в одной из своих старинных песен устами ее героя докладывал, что рассказ об особенностях его рыбацкой профессии не возбуждает собеседницу - даже морячку: «Я любимой объяснял, как лебедка тянет трал, а она не хочет слушать...»

Тут мы видим не самый тяжелый случай, ибо дальше следуют обнадеживающие слова «...хочет, чтоб поцеловал». Но это только лишь потому, что морячка уже предварительно положила глаз на рыбака.

От себя добавим: слишком подробный рассказ о своих хобби (рыбалка, авиамоделирование, танчики) имеет тот же эффект.

Как бы последнее

Пятое: женщин привлекают собранные и уверенные в себе мужчины, которые избегают слов-паразитов - «как бы», «вроде бы», «типа». Хотя, наверное, могут быть исключения. Например, фраза: «я типа только что купил новую яхту, так что что следующее наше как бы свидание предлагаю на ней и провести» вряд ли будет демонстрировать вашу неуверенность в себе и уж точно не оттолкнет от вас девушку в поисках простого женского счастья.

* * *

Попробуйте. И вы, по меткому выражению Ипполита из «Иронии судьбы», быстро покончите со своим холостым положением. Спасибо науке.