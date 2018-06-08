Андрей Козлов: «Брэйн-ринг» - хороший шанс найти себе спутника

СЕГОДНЯ 01:07 2018-06-08T00:31:12+03:00

Изменить размер текста: A A

«Брэйн-ринг» в свое время был очень популярным, а потом, как и многие другие программы, исчез с экранов. Возвращение игры в этом телесезоне оказалось удачным решением, тем более что ведущий остался прежний - Андрей Козлов. С ним мы и поговорили перед финалом.

- Какой приз получат победители?

- Во-первых, это кубок чемпиона России по «Брэйн-рингу». Обычным зрителям, болельщикам это может показаться немножко наивным. А для команд это очень важно. Это такой брэйн-ринговский «Оскар». И кроме того, победителей пригласят пожить в «Сколково» - у них будет возможность встретиться с ведущими учеными, со стартаперами, несколько раз сходить в театр. В общем, приз - неделя в Москве.

- Как происходят тренировки по «Брэйн-рингу»? Люди играют онлайн или встречаются, приезжают куда-то?

- Вот берем условно Владикавказ. Та команда, которая играла у нас, далеко не единственная, а одна из, наверное, пятидесяти. В Москве же команд тысячи! Я не преувеличиваю. И они, естественно, участвуют в соревнованиях и в тренировках. И в обычной жизни люди играют и в «Что? Где? Когда?», и в «Брэйн-ринг» - это близкие игры. Точно знаю, что 3 - 4 раза в неделю в одном или в другом месте проводятся очные встречи. Съезжаются люди по 10, 15, 40 команд - получается такой тренинг.

- Там, наверное, и пары складываются?

- Конечно. Даже если посмотреть «Что? Где? Когда?», телевизионный формат, там есть три пары. Это логично и понятно. Жизнь так устроена. Конечно, все не происходит по принципу «я люблю играть в «Брэйн-ринг», ты любишь - давай-ка мы с тобой семью создадим». Но с другой стороны, где человеку после 25 лет найти пару? На играх это вполне возможно.

Знаете, вот Лена Клейн из команды Одессы в 1993 году во время съемок «Брэйн-ринга», кормила ребенка грудью за кулисами. Потом она оставляла его бабушке, выходила и играла. Спустя годы, когда мы уже выходили на канале СТС, ее ребенок, тот самый мальчик, сам играл в «Брэйн-ринг».

Во время игры кипят нешуточные страсти. Но, как выясняется, тут можно не только выиграть, но и спутника жизни найти. Фото: vk.com/brain_ring_tv

- Так у вас, наверное, сейчас одни мужчины играют!

- Гораздо больше мужчин, естественно, чем женщин. Две трети, если не три четверти - это мужчины. Поэтому в общем-то для девушек вариант замечательный. Находите местные клубы «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-ринг». У вас есть очень хорошие шансы не только приятно провести время, играя в интеллектуальную игру, но еще и найти себе спутника, устроить свою судьбу! Вы правы, я как-то не задумывался с этой точки зрения. А ведь это вполне себе возможность… Так что почему бы нет?

«Брэйн-ринг». Финал. Суббота, 23.30,НТВ.