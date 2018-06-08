Владимирская область наращивает экспортный потенциал

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-08T00:33:26+03:00

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Новые задачи, решения, возможности». В работе форума приняли участие более 300 предприятий и организаций, руководство ведущих корпораций и фондов, эксперты и делегации из 20 стран.

«СЛУЖИТЬ ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ»

- Наша задача - сделать так, чтобы Владимирская область служила точкой притяжения для деловых, творческих людей, квалифицированных специалистов, чтобы помочь раскрыться талантам, чтобы молодежь могла найти интересную работу в родном регионе, - подчеркнула Светлана Орлова.

Для руководства области очевидно: чтобы добиться экономического прорыва, нужно совершить качественный рывок и в социальной сфере - в образовании и здравоохранении, решении жилищных проблем, модернизации ЖКХ, создании современных, благоустроенных общественных пространств и удобной транспортной инфраструктуры.

Благодаря сотрудничеству с РЖД уже удалось наладить скоростные маршруты, связавшие 33-й регион с Московским транспортным узлом. В планах - модернизация Владимирского железнодорожного вокзала и строительство целого ряда инфраструктурных объектов, связанных с предстоящим возведением высокоскоростной магистрали Москва - Казань.

В регионе много делается для развития и обновления сети региональных автодорог: за последние годы отремонтировано почти 1700 километров. При этом особое внимание власти уделяют сельским дорогам.

Передовые технологии внедряются в разных сферах жизни. Например, на смену старым котельным приходят полностью автоматизированные модульные котельные. Вступают в строй современные очистные сооружения. Идет непрерывное развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Цель всех этих изменений одна - даже в самых отдаленных уголках региона люди должны чувствовать себя комфортно. Именно на это сегодня сориентированы медицинские, образовательные, социальные учреждения, органы местного самоуправления.

11 ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ

Губернатор особо отметила, что в области постоянно расширяются возможности высокотехнологичной медицинской помощи, повышается ее доступность. Открываются новые медицинские центры и клиники, в здравоохранение интенсивно внедряется информатизация. В ближайших планах - в рамках частно-государственного партнерства открытие диализных центров в Покрове и Коврове. В планах 2018 года - построить 11 фельдшерско-акушерских пунктов для жителей Александровского, Гусь-Хрустального, Ковровского, Суздальского и других районов.

Одним из ключевых резервов роста экономики области губернатор считает туристическую отрасль.

- Мы решаем задачу создания туристического продукта мирового уровня. Турпоток во Владимирскую область вырос с 1 млн. 700 тысяч человек в 2014 году до 4 млн. 600 тысяч человек в 2017-м. Продолжаем развивать инфраструктуру, используя интерактивные технологии, создавать единую самую современную систему навигации, интерактивный календарь событий, - подчеркнула Светлана Орлова.

Эксперты отмечают, что во Владимирской области активно развивается бизнес.

- Владимирская область показывает высокие темпы промышленного производства. На площадке форума нам было интересно посмотреть на уникальные практики, которые работают в регионе. Они уникальны тем, что, помимо внутренней и межрегиональной кооперации, предприятия активно работают на экспорт. В настоящее время очень редко можно встретить регион, который так активно и эффективно работает в этом направлении, - отметил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных.