Где отдохнуть в Ленобласти? Личные рецепты от губернатора Александра Дрозденко

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-08T00:36:59+03:00

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На Петербургском международном экономическом форуме принято говорить о работе, а не о путешествиях. С другой стороны, туризм - важная составляющая экономики. Этот год объявлен в Ленинградской области Годом туризма. А кто лучше всего знает регион, как не его глава? Губернатор Александр Дрозденко рассказал «КП», куда поехать любителям истории, экстремалам, заядлым рыбакам и просто уставшим от мегаполиса горожанам.

- Александр Юрьевич, чем Ленобласть для туристов будет отличаться от других регионов?

- Ленинградская область уникальна тем, что может предложить любой туристический продукт. Во-первых, исторический туризм. Это колыбель русского государства. Рюрик и Олег пришли в Старую Ладогу, ставшую первой столицей Руси. Второе направление - патриотический туризм. Ленинградская область - территория серьезных боевых действий. Александр Невский разбил шведов в устье Ижоры. Здесь родилась Красная Армия под Ивангородом в 1918 году. Здесь прошли тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, блокада Ленинграда. Очень популярен паломнический туризм. В Ленобласти 11 монастырей, большое количество храмов, святыни Русской церкви. В том числе Тихвинская икона Божией Матери.

Огромное количество рек, озер связывают нас с Петрозаводском, с Новгородом, с Москвой. Развивается вод­ный туризм. Есть лечебный туризм - радоновые источники, уникальные хвойные леса, самое большое пресное озеро на территории Европы - Ладога. У нас даже есть горнолыжные курорты!

Фото: Сергей ВДОВИН

- А какой отдых вы сами предпочитаете?

- У меня один выходной - воскресенье. Его я стараюсь проводить активно. Охота, рыбалка, прогулки по лесу. Стараюсь выбраться на природу. Еще мое хобби - мотоцикл.

- А вы экстремал!

- Ну это легкий экстрим. Я предпочитаю не спортивные байки, а более спокойный мотоцикл «Харлей Дэвидсон». Если есть возможность, в выходной прокачусь в компании друзей. У нас есть свой мотоклуб. Но это редкие минуты.

- Посоветуете тогда места, где покататься на мотоцикле, где порыбачить?

- Все зависит от движения и от дорог. Выходить на региональные и федеральные трассы не советую. Культура у автомобилистов еще немного страдает. Мы катаемся в районе Игоры - старая Приозерская трасса. Отличная дорога, петляет, есть перепады высот. Еще Нижнее Выборгское шоссе, которое идет вдоль залива. Что касается рыбалки, то это Финский залив, река Вуокса, Ладожское озеро. Но конкретные рыбные места выдавать не буду. Оставлю, пожалуй, для себя.

- А что интересует в регионе иностранных туристов?

- К иностранному туристу нужен индивидуальный подход. Китайцев, например, мы привлекаем «красным» маршрутом. Они активно ездят по ленинским местам. Мы их возим в Разлив, Рощино, Выборг. Они очень интересуются блокадой Ленинграда, историей. Европейские туристы едут смотреть памятники архитектуры. Это Выборг, Гатчина, Старая Ладога. Финские туристы любят ностальгические туры по старым хуторам, по местам компактного проживания финнов. Посещают могилы предков.

- Какие достопримечательности можно считать парадным лицом Ленинградской области?

- Выборгский замок, дворец в Гатчине, Тихвинский мужской монастырь, церковь Святого Георгия в Старой Ладоге, Ивангородская крепость. Это те достопримечательности, которые красуются на сувенирах из Лен­области. Кстати, на сувенирах мы начали продвигать иллюстрации Ивана Билибина. Это русский художник, который иллюстрировал сказки, оперы, спектакли на тему русских сказок. Супруга завещала все наследие Билибина Ивангороду. Там единственный в России музей его имени. В прошлом году в Москве мы решили выставить Билибина - так очередь москвичей была все три дня. Его любят, знают, и он востребован.

Попробовать себя в роли лучника может каждый. Фото: Сергей ВДОВИН

- В Европе сейчас очень модные направления - экотуризм и гастротуризм. Люди приезжают в деревеньки воздухом подышать, поесть местных продуктов. Есть что-то подобное у вас?

- Конечно, так что в Европу за этим ездить не надо. У нас активно развивается экотуризм в Лодейнопольском и Подпорожском районах Ленинградской области. Мы четвертый год даем субсидии молодым предпринимателям. Они выкупают старые деревянные дома, которые находятся на маршрутах к деревянным храмам. В этих районах есть храмы, которые на 100 лет старше, чем Кижи. Причем стоят они на своих исторических местах.

Предприниматели организуют 2 - 3-дневные маршруты. Ночевка каждый раз в новом месте. Хозяева обеспечивают баню, национальную еду. Те же карельские пирожки, выпечку. Утром завтрак в деревенском стиле. Запаренная в печи каша. Все стараются делать из местных продуктов. Туристы либо едут на собственных машинах, либо их могут возить на «уазике». В Подпорожье, кстати, есть самая высокая точка Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Я ее видел первый раз с вертолета. Такое ощущение, что ты в Швейцарии. Скалы, высокие сосны, бурлящая вода. Там уникальные мистические места. В лесу есть родник, над ним - камень. В определенное время суток там проступает лик Иисуса Христа. Там же есть первобытные стоянки человека, камнями выложены круги. Есть чему удивиться.

- На чем туда можно добраться? Автобусы ходят?

- У нас дороги неплохие. Но автобусные маршруты длинные, тяжелые. Лучше на личном транспорте. Хотя можно собрать группу и заказать автобус. У нас появились экологически чистые фермы. Первая ферма - «Алеховщина» в Лодейнопольском районе - получила европейский экологический зеленый знак. Вы можете приехать туда пожить, поработать, покушать экологически чистые продукты.

Большой Гатчинский дворец. Фото: Сергей ВДОВИН

- А что делать тем, кому, наоборот, хочется адреналина?

- Экстрима у нас на любой вкус. Кто любит лазать по отвесным скалам, тому на Ястребиное озеро. Саблинские пещеры рекламируем, потому что там создана инфраструктура - клуб, турбаза, проводники. Для любителей водного адреналина - сплавы по рекам. Раз в год на Вуоксе у нас проходит конкурс, когда сплавляются на надувных резиновых женщинах. Это уже традиционная забава. Кроме того, в области проходит «Ладога Трофи». Маршрут, когда можешь на джипе, мотоцикле или квадроцикле участвовать в гонках по бездорожью. Мой зам по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов увлекается спортом. Поднялся на Эверест, бегает марафоны. Совместно с коллективом единомышленников он разработал схему экстремального туризма в Лен­области. Сейчас ее дорабатываем и будем презентовать через месяц.