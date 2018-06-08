2018-06-08T00:49:19+03:00
Общество

Команда «Парк имени Тимирязева» завоевала путевку в четвертьфинал Межрегиональной лиги КВН

Веселые и находчивые из главного аграрного покорили зрителей и жюри
Ксения БОГДАНОВА
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Тимирязевцам удалось покорить жюри своими шутками и актерским мастерством. Фото: timacad.ruТимирязевцам удалось покорить жюри своими шутками и актерским мастерством. Фото: timacad.ru
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Команда КВН Тимирязевской академии «Парк имени Тимирязева» вернулась с победой, завоевав путевку в 1/4 финала Межрегиональной Рязанской лиги КВН. Веселые и находчивые из главного аграрного вуза страны успешно выступили на второй игре 1/8 финала Межрегиональной лиги Международного союза КВН.

Конкуренция была серьёзной: на сцене соревновались 15 команд из Рязани, Владимира, Тулы, Самары, Королёва и Москвы. В их числе были лидеры премьер-лиги КВН этого сезона. Команды участвовали в трех традиционных КВН-овских конкурсах - визитке, биатлоне и музыкальном номере.

Тимирязевцам удалось покорить жюри своими шутками и актерским мастерством. Команда «Парк имени Тимирязева» набрала максимальное количество баллов за музыкальный номер и конкурс-приветствие.

На время конкурса команду тимирязевцев гостеприимно разместил у себя Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева. В общежитии Рязанского университета студенты из Тимирязевки несколько дней репетировали и оттачивали шутки.

Впереди команду «Парк имени Тимирязева» ждет четвертьфинал, который пройдет осенью в Рязани.

Напомним, идея создания сборной Тимирязевки принадлежит ректору академии Галине Золиной. В начале декабря во время фестиваля студенческих команд КВН РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Галина Дмитриевна предложила собрать самых талантливых представителей КВН-овского движения, которые попробовали бы свои силы на фестивале в Сочи и попытались получить путевку в Высшую лигу. Руководство вуза пообещало оказывать веселым и находчивым Тимирязевки всестороннюю поддержку.

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