2018-06-08T01:33:53+03:00
В мире

Италия хочет пересмотра отношения Запада к России

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини готов дружить с нашей страной
Иван СЫСОЕВ
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Вице-премьер нового итальянского правительства Маттео Сальвини верен своим обещаниям наладить отношения с РоссиейВице-премьер нового итальянского правительства Маттео Сальвини верен своим обещаниям наладить отношения с РоссиейФото: REUTERS
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Вице-премьер нового итальянского правительства Маттео Сальвини верен своим обещаниям наладить отношения с Россией. После своего первого заседания в совете министров, несмотря на усталость и действительно напряженную повестку, он приехал на прием в российское посольство в Риме по случаю национального праздника. И стал настоящей звездой. От желающих сделать с Маттео селфи, пожать ему руку и даже предложить выпить не было отбоя.

Почти полчаса Сальвини беседовал с российским послом Сергеем Разовым. А потом, отвечая на вопросы журналистов, вновь подтвердил, что Рим хочет изменить западные подходы к России. Говоря о санкциях, Сальвини выразил уверенность, что «Европа меняется, и надо начать обсуждение». «У нас есть команда, дайте нам начать работу, но по санкциям у нас есть конкретные идеи»,- сказал вице-премьер.

Отвечая на вопрос о возможном визите в Москву Сальвини отметил, что «в Россию мы поедем, но пока первоочередной вопрос - это миграция в Средиземноморье. Италия не страдает от нашествия русских, нам угрожает другая опасность. Россия раньше всегда сотрудничала с нами в Средиземном море, и, надеюсь, будет сотрудничать и дальше».

Не остался без внимания и вопрос Крыма. Сальвини честно признал, что эта тема находится в компетенции министерства иностранных дел, но выразил готовность начать обсуждение признания полуострова частью России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Италия готова сказать «нет» антироссийским санкциям

Ежегодно до трех миллиардов евро страна недосчитывается из-за европейских ограничительных мер (подробности)

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