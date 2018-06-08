Третий раз -алмаз!Мадонна собралась замуж за молодого манекенщика

СЕГОДНЯ 13:55 2018-06-08T14:12:14+03:00

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Когда полгода назад Мадонна перевезла свои вещи к 32-летнему возлюбленному, португальскому манекенщику Кевину Сампайо в Лиссабон окружение поп-дивы решила: женская блажь, может себе позволить. Самая популярная певица планеты не раз исполняла такие трюкт, то уезжая на сезон с любовником в Африку, то покупая для другого остров. Но на этот раз, после трех месяцев жизни в столице Португалии звезда перевезла туда и четырех детей. «А вот это уже интересно!», - по-настоящему удивились в окружении легенды.

И тут, похоже, Мадонна решила добить мир и 8 июня опубликовала в сети фото себя любимой в свадебном платье.

"Я буду невестой. Вступаю в брак, к удивлению", — написала поп-дива.

madonna Ill be the Bride Married. to Amazement! #soulmate

Надо отметить, что, несмотря на звание «звездной сердцеедки» к алтарю певица никогда сильно не спешила. Несмотря на десятки романов, замужем Луиза Чикконе была всего-то два раза. В 1985 году она вышла замуж за Шона Пенна.

Свадьбу они сыграли прямо в день рождения артистки, но церемония запомнилась не этим. Кружащие над гостями на вертолетах папарацци настолько разозлили жениха, что он выбежал из дома с ружьем — с твердым намерением перестрелять всех вокруг.

Буйный темперамент Шона, который поначалу так увлек Мадонну, в итоге и разрушил эту страстную любовь. Она уже стала мировой знаменитостью, а ревнивый муж хотел видеть в ней только послушную супругу, готовую исполнять все его прихоти; она мечтала о карьере в кино, а он высмеивал ее актерские «таланты».

Вечно пьяный и страдающий от постоянных приступов ревности, Пенн буквально изводил певицу и не разбил ее. После одного из таких инцидентов, закончившегося еще и изнасилованием, Мадонна не выдержала и подала на развод.

Второй брак с Гаем Ричи случился в 2000 году. Пара познакомилась в имении супруги Стинга Труди Тайлер. Буквально через несколько месяцев после первой встречи парочка, уже не таясь, начала появляться вместе на публике. Очарованный Мадонной, Гай расстался со своей подружкой Ребеккой Грин, и для него началась новая жизнь.

В августе 2000 года у пары родился сын Рокко, а в декабре они поженились. Несмотря на обидный титул «Мистер Мадонна», который для подававшего большие надежды режиссера звучал особенно уничижительно, дела в семье шли неплохо. Хотя и здесь между супругами шла своеобразная борьба: Мадонна приучала нового мужа к своей макробиотической диете и убеждала его следовать заветам выбранного ею учения Каббала; Ричи, в свою очередь, посмеивался над ее потугами самостоятельно сделать кино, не собирался отказываться от выпивки и гордился тем, что супруга ради него переехала в Англию.

Терпения обоих хватило лет на шесть. Уже в 2006 году, когда Мадонна ввязалась в скандальную историю с усыновлением темнокожего малыша из бедной африканской страны Малави, у нее начались трения с мужем. Мальчик Дэвид Банда в итоге официально стал сыном пары, но после того, как певица захотела взять в семью еще одного ребенка, терпению Ричи пришел конец. Супруги все меньше понимали друг друга, и Гай, вероятно, винил именно звездность своей жены в карьерных неудачах. В октябре 2008 года, наконец, подтвердились слухи о ее расставании с британским режиссером Гаем Ричи, а в декабре развод состоялся и по документам.