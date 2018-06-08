2018-06-08T17:36:05+03:00
Звезды

"Надо мной смеялись в вузе". Победительница "Холостяка" рассказала о заикании

Дарья Клюкина уверена своим примером она поможет многим девчонкам поверить в себя
Ольга АНТОНОВА
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Клюкина вспомнила, как некоторые преподаватели в университете смеялись над её дефектом речиКлюкина вспомнила, как некоторые преподаватели в университете смеялись над её дефектом речиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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По запросам поисковых систем имя победительницы шестого сезона шоу «Холостяк» вырвалось в топы последней недели. А сама Дарья Клюкина, несмотря на то, что уже появилась новость о том, что Егор Крид после финала проекта не планирует строить отношения с девушкой, не жалеет об участии в шоу. Девушка уверена, что она своим примером может внушить многим девушкам уверенность в себе.

"Мне хочется давать положительный пример. Если речь идёт о внешности, то я пропагандирую естественность. Я показываю девчонкам, которые на меня подписаны, что не надо в себе что-то переделывать, нужно принимать себя", - призналась красавица.

Клюкина рассказала, что ей пишет много людей, которые заикаются: "Мне хочется им помогать. Скоро я буду снимать влоги для людей, у которых есть такая же особенность, как и у меня. Я буду делиться тем, что я уже могу, как я с этим борюсь, что мне помогает. Например, один мой лайфхак: когда я говорю в прямом эфире, я включаю на фоне песни. Это мне помогает, потому что я слышу не только свой голос, но и музыку".

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Многие пишут мне в сториз благодарности за то, что я делюсь своими эмоциями от поездки в Венецию. Итак, в первую очередь хочу сказать, что поездки с конкретной целью получаются ещё интереснее и продуктивнее, во вторую очередь, получать знания полезно. В этот раз мы находимся в Венеции с девочками из клуба Дуси Мы проходим курс по современному искусству во время Биеннале от @european_cultural_academy. Он очень познавательный, я узнала такие подробности об этом рынке, о которых даже не подозревала и поверьте, вы тоже. Все детали вы увидите во влоге на моем канале уже очень скоро А ещё, путешествовать с такими умными, талантливыми и успешными женщинами, невероятно весело и интересно! #venicebiennale2018 #ECAVenice
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Даша поделилась в интервью Cosmopolitan подробностями встречи с подписчиками в Москве. Победительнице "Холостяка" запомнилась девочка, которая подошла к ней сфотографироваться, расплакалась и пожаловалась на заикание. Даша постаралась поддержать поклонницу и рассказала, что планирует снимать видео, которые должны ей помочь.

Также Клюкина вспомнила, как некоторые преподаватели в университете смеялись над её дефектом речи: "Они были ровесниками моей бабушки. Они передразнивали меня и говорили, что я как инопланетянка".

Напомним, Дарья Клюкина принимала участие в 5-м сезоне шоу «Холостяк». Тогда красавица на свидании с Ильей Глинниковым заявила, что не видит с ним будущего и покинула проект, чем очень сильно расстроила актера. «Мы с Ильёй после проекта не общались, не переписывались и больше не виделись. Поэтому я не знаю, как он отнёсся к тому, что я пришла во второй раз. Я не знаю, что он переживает и переживает ли вообще», — рассказала девушка.

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