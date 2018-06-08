Вы не поверите: супер-полезные продукты опасны для организма человека

СЕГОДНЯ 17:40 2018-06-08T18:39:14+03:00

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Красное вино давит на мозги

В красном вине может быть вредным именно то, что полезно - высокое содержание антиоксидантов полифенолов. Они, вместе с супер-веществом ресвератролом, обнаруженном именно в этом вине, укрепляют стенки сосудов и, по мнению некоторых ученых, даже продлевают жизнь. Но одна беда - полифенолы могут вызывать самую настоящую мигрень (причем даже если вы выпили всего бокал - чисто для здоровья). Вообще красное вино входит в пятерку продуктов, вызывающих головную боль наряду с выдержанными сырами, соевым соусом и копченостями.

Елена Миловидова, иммунолог:

- Есть в красном вине еще и диоксид серы. Это вещество может у тех, кто страдает бронхиальной астмой, спровоцировать приступ. Диоксид серы используют при изготовлении вин для подавления процесса размножения дрожжей. Он улетучивается вскоре после откупоривания бутылки. Так что если у вас астма, безопаснее не пить вино сразу, а подождать пару минут после наливания в бокал.

Белый рис повышает сахар в крови

Вполне серьезные британские ученые (бывают и такие), которые трудятся в Гарвардской школе общественного здоровья, опубликовали в Британском медицинском журнале (British Medical Journal) исследование, которое вряд ли порадует любителей суши и плова. Оказывается, люди, употребляющие белый рис чаще 3-4 раз в неделю, на 10% чаще рискуют заболеть сахарным диабетом 2-го типа. Это такой тип «сахарной болезни», при котором поджелудочная железа не справляется с переработкой углеводов, что ведет к всплескам инсулина и повышению сахара в крови. При этом ученые грешат только на белый обработанный рис, употребление коричневого необработанного риса на сахар в крови не влияло. Проблема в том, что в белом рисе меньше витаминов и микроэлементов, зато выше гликемический индекс (то есть он богат быстрыми углеводами).

Светлана Бережная, диетолог-гастроэнтеролог:

- Вообще рис мы рекомендуем далеко не всем. Конечно, рис отличный сорбент (впитывает вредные вещества и токсины), но это довольно клейкий и тяжелый продукт, который далеко не всегда полезен при проблемах с пищеварением (гастритах, склонности к запорам). Лучше всего есть рис с продуктами, богатыми клетчаткой - черносливом, курагой, тушить с капустой. Многие полезные вещества в рисе находятся в его шелухе (например, магний, витамин В6), так что лучше полезнее шлифованного бурый, черный или красный рис.

Мед бьет по зубам и печени

Натуральный, не поддельный, конечно же незаменимое средство при простуде. Но есть в меде и своя ложка дегтя. Например, его не стоит сильно нагревать. При температуре выше 45 градусов начинается разрушение полезных ферментов в меде, а при температуре больше 60-80 градусов и вовсе образуется вещество оксиметилфурфурол, которое признано потенциальным канцерогеном, опасным для печени. Так что если решили испечь медовые плюшки или медовик, то ни в коем случае не добавляйте мед в тесто, а пропитывайте медком выпечку, когда уже достанете ее из духовки и немного охладите. По той же причине не стоит пить с медом слишком горячий чай или молоко.

Еще момент: мед - мощный аллерген. Причем чем он натуральнее, тем аллергеннее. Если пчелки питались не сахарным сиропом, а на самом деле собирали пыльцу с полезных растений, то фрагменты этой самой пыльцы в меде и могут заставать вас чихать и кашлять. Кстати, педиатры советуют начинать давать мед детям не раньше, чем с года, и убедившись, что у малыша нет на него аллергии.

Виктор Елисеев, врач-стоматолог:

- Мы привыкли думать, что зубы разрушает только сахароза, а натуральные сахара типа фруктозы исключительно полезны. На самом же деле даже самый отличный мед обладает довольно высоким гликемическим индексом (то есть от него тоже толстеют) и наносит вред зубной эмали, причем даже нередко больший, чем просто сахар. Мед - вязкий и дольше задерживается в полости рта. Потому если попили чая с медом, обязательно хорошенько прополощите рот.

Овсянка мешает усвоению кальция

Уж, казалось бы, овсянка полезна всем и каждому. Но и с ней не все так просто. Все дело в фитиновой кислоте, которую содержит эта крупа. Кислота эта тормозит всасывание кальция в кишечнике. Потому гастроэнтерологи рекомендуют тем, кто склонен к остеопорозу (а чаще всего это женщины старше 45-50 лет) чередовать утреннюю овсянку с другими цельнозерновыми крупами - гречневой ячневой, кукурузной крупами.

По той же причине врачи не одобряют и овсяной моно-диеты: слишком высок риск вымывания из костей кальция. Лучше всего сочетать овсянку со свежими фруктами и продуктами, помогающими усвоению кальция - сырами, творогом, йогуртом.