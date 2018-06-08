«Назло завистникам»: На фоне слухов о разводе Пелагея устроила романтические каникулы с мужем на Мальдивах

СЕГОДНЯ 17:49 2018-06-08T18:00:28+03:00

Пелагея и Иван Телегин познакомились в начале 2016 года, а уже летом того же года сыграли тайную свадьбу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Слухи о том, что в паре Пелагеи и ее супруга хоккеиста Ивана Телегина могут быть проблемы появились в начале марта и были спровоцированы неоднозначным поведением последнего на своем дне рождении. Нападающий ЦСКА закатил вечеринку в одном из столичных ресторанов, где страстно целовался со своей якобы старой знакомой, а по другой версии, одноклассницей.

"Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения ни я, ни мой муж ответственности не несем. Никакого развода, мы сейчас идем по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов. Все круто, я горжусь своим мужем", –чуть позже прокомментировала эту ситуацию Пелагея.

pelageyshka Отдыхают #Пелагея #ИванТелегин

А спустя три месяца появились разговоры о том, что певица решила увеличить себе грудь. Мол, и как предположили некоторые светские хроникеры, на этот шаг звезда пошла тоже ради мужа. И возможно, ради того, чтобы удержать его рядом с собой. Однако, судя по тому, что пара проводит романтические каникулы на Мальдивах – все эти разговоры были лишь наветами завистников. На фотографиям, которые появляются в соцсетях, супруги выглядят абсолютно счастливыми и довольными жизнью. Стоит отметить, что в отпуск пара отправилась вместе с друзьями - хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым и его возлюбленной Екатериной. Ранее большой компанией семья Телегиных также отдохнула в Италии.

Напомним, Пелагея и Иван Телегин познакомились в начале 2016 года, а уже летом того же года сыграли тайную свадьбу. В январе 2017-го певица родила дочь Таисию.