Мстительного брата Пэрис Хилтон посадили за угон автомобиля

СЕГОДНЯ 18:47 2018-06-08T18:51:04+03:00

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Не зря говорят, большие детки- большие бедки. Миллиардерам Рики и Кэти Хилтон все четверо наследников всю жизнь доставляют большую головную боль. О том, как провела свою молодость Пэрис – старшая в династии Хилтон знает весь мир, доставила проблем и средняя - Ники, а вот теперь семья думает, как вернуть к нормальной жизни сына Конрада. Дело в том, что на днях он был приговорен к трем годам тюрьмы за угон автомобиля. Нет, богатого сынка не лишили карманных денег и он вдруг решил выйти на большую дорогу, таким образом, он решил отомстить бывшей возлюбленной, которая дала ему от ворот поворот.

Год назад младший брат Пэрис Хилтон был арестован полицией Лос-Анджелеса за проникновение в дом матери его бывшей подруги Хантер Дейли Саломон, к которой ранее ему запретил приближаться суд, а также за угон Bentley ее отца - Тайсона Саломона. В суде Конрад кричал и пытался броситься на обвинителей. Суд постановил отпустить Конрада под залог в размере 90 тысяч долларов при условии, что он будет помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, пишет TMZ.

Конрад Хилтон и Хантер Дейли Саломон встречались несколько месяцев, однако в июне 2015 года пара распалась. Конрад тяжело переживал разрыв и начал шантажировать Дейли самоубийством. После очередной ссоры он пытался проникнуть в дом экс-возлюбленной, тогда суд запретил Конраду приближаться к Дейли.

Отметим, что Конрад Хилтон, названный так в честь своего великого деда, не раз имел проблемы с законом. В июле 2014 года он устроил скандал на борту самолета, следовавшего из Лондона в Лос-Анджелес. Конрад громко выкрикивал оскорбления в адрес пассажиров и вступил в конфликт с бортпроводниками. Экипажу пришлось применить силу, чтобы ограничить его свободу передвижения. Тогда Конрада приговорили к 750 часам общественных работ, обязали выплатить штраф и пройти лечение в клинике для лиц, страдающих от наркотической зависимости.