Тимирязевский парк - любимый лес Петра Великого: Почему императора называют первым лесоводом России

СЕГОДНЯ 20:05 2018-06-08T20:07:26+03:00

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Тимирязевский парк — одно из любимых мест отдыха москвичей. А для сотрудников Тимирязевской академии это в первую очередь Лесная опытная дача, самая крупная в Европе лаборатория под открытым небом: она раскинулась на территории в 248,5 гектаров. Тимирязевский лес имеет давнюю и очень интересную историю, с которой жителей столицы познакомили сотрудники Музея леса имени А.Р. Варгаса де Бедемара. На днях состоялась первая бесплатная экскурсия для москвичей по Лесной опытной даче. Во время прогулки директор музея Александр Гемонов и хранитель фондов Александр Лебедев рассказали о том, как появился лес, какие деревья и растения можно в нем увидеть, и какие исследования здесь проводят эксперты главного аграрного университета страны.

Нынешний Тимирязевский лес появился в XVII веке стараниями деда Петра I — боярина Кирилла Нарышкина. Он купил эти земли и расположенное на них село Семчино, которое впоследствии было переименовано в Петровское. Здесь Нарышкин высадил дубовый лес, на месте которого столетия спустя появилась Лесная опытная дача.

Существует легенда, что в детстве Петр I очень любил гулять в этом лесу и даже посадил в нем липы. К слову, впоследствии российский император издал несколько лесоохранных указов. За то, что он принял законы, защищающие леса, его стали называть первым лесоводом страны.

С тех пор Тимирязевский лес преобразился: если раньше в нем росли в основном дубы, то теперь — больше сосен и лиственниц. Лесной опытной дачей парк стали называть, когда ученые академии начали проводить здесь исследования и высаживать завезенные деревья. Русский лесовод, профессор Петровской земледельческой и лесной академии Николай Нестеров проводил опыты по интродукции в условиях Московского региона. Он завез свыше 50 видов деревьев - клены, пихты, туи и псевдотсуги.

Сотрудники Музея леса имени А.Р. Варгаса де Бедемара – директор Александр Гемонов и хранитель фондов Александр Лебедев - провели первую бесплатную экскурсию по Лесной опытной даче. Фото: timacad.ru

- Недавно были закончены исследования, которые начинали проводить ученые еще в прошлом веке, - рассказал хранитель фондов музея леса Тимирязевки Александр Лебедев. – Под руководством академика РАН, заведующего кафедрой сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и землеустройства Николая Дубенка были изучены особенности роста сосновых и лиственничных деревьев. Определено, какие именно породы являются самыми перспективными для посадок в условиях городской среды.

К сожалению, городская среда сегодня наносит ощутимый урон лесу: горожане разжигают костры и сваливают в парке мусор, повреждают деревья и сокращают срок их жизни. Студенты и преподаватели Тимирязевской академии регулярно выходят на субботники и очищают парк, но их усилий хватает только до следующих выходных. Вот почему в академии решили проводить бесплатные экскурсии, чтобы жители мегаполиса узнали лес с новой стороны и научились бережному отношению к нему.