В Тимирязевской академии решали судьбу пчеловодства в Подмосковье
О необходимости такого закона давно говорят представители агробизнеса Московской области. По наблюдениям агрономов, урожайность многих культур напрямую зависит от опыления пчелами. Из-за отсутствие нормативно-правовой базы на территории Подмосковья пчеловодам удобнее работать там, где приняты нормативные акты на региональном уровне – в Башкирии и Тульской области.
Заседание рабочей группы провел председатель Комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян. В обсуждении будущего закона приняли участие более 30 представителей законодательной и исполнительной власти Московской области, ученые, фермеры и пчеловоды. Непосредственное участие в разработке законопроекта принимают ученые Тимирязевской академии, выступающие научными экспертами.
В университете за научные исследования в этой отрасли и подготовку будущих пчеловодов отвечают сразу два подразделения: кафедра аквакультуры и пчеловодства и Учебно-научный центр пчеловодства. Пасека учебного центра насчитывает более 150 семей пчел.
- Данный закон нужен всем: пчеловодам-любителям, крупным сельзозпроизводителям, а также органам исполнительной власти, - прокомментировала итоги заседания руководитель Центра развития животноводства Тимирязевки Ольга Соловьева.
Еще больше материалов по теме: «Профессии будущего»