2018-06-08T21:15:08+03:00
Общество

В Тимирязевской академии решали судьбу пчеловодства в Подмосковье

В главном аграрном вузе страны прошло выездное заседание рабочей группы по разработке законопроекта «О пчеловодстве на территории Московской области»
Ксения БОГДАНОВА
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Непосредственное участие в разработке законопроекта принимают ученые Тимирязевской академии, выступающие научными экспертами. Фото: timacad.ruНепосредственное участие в разработке законопроекта принимают ученые Тимирязевской академии, выступающие научными экспертами. Фото: timacad.ru
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О необходимости такого закона давно говорят представители агробизнеса Московской области. По наблюдениям агрономов, урожайность многих культур напрямую зависит от опыления пчелами. Из-за отсутствие нормативно-правовой базы на территории Подмосковья пчеловодам удобнее работать там, где приняты нормативные акты на региональном уровне – в Башкирии и Тульской области.

Заседание рабочей группы провел председатель Комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян. В обсуждении будущего закона приняли участие более 30 представителей законодательной и исполнительной власти Московской области, ученые, фермеры и пчеловоды. Непосредственное участие в разработке законопроекта принимают ученые Тимирязевской академии, выступающие научными экспертами.

В университете за научные исследования в этой отрасли и подготовку будущих пчеловодов отвечают сразу два подразделения: кафедра аквакультуры и пчеловодства и Учебно-научный центр пчеловодства. Пасека учебного центра насчитывает более 150 семей пчел.

- Данный закон нужен всем: пчеловодам-любителям, крупным сельзозпроизводителям, а также органам исполнительной власти, - прокомментировала итоги заседания руководитель Центра развития животноводства Тимирязевки Ольга Соловьева.

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