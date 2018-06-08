Более 100 тысяч билетов на ЧМ-2018 по футболу выставят на продажу 8 июня

СЕГОДНЯ 08:30 2018-06-08T08:39:02+03:00

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Последний шанс заполучить билет на чемпионат мира по футболу 2018 появится у болельщиков в пятницу, 8 июня. Более 100 тысяч билетов появится в свободной продаже, начиная с 23:00 по московскому времени на официальном билетном сайте FIFA.

- Более 100 тысяч билетов, зарезервированных до этого для клиентских групп ФИФА, будут доступны с 23:00 по московскому времени 8 июня. Квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты 4-й категории на определенные матчи, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ФИФА.

Правда, в числе билетов, которые появятся в продаже, могут быть места, где обзор стадиона ограничен. На них будет скидка в 50%. Ранее было распродано уже около 2,4 миллиона билетов на игры чемпионата мира по футболу.

ФИФА огласила детали билетной программы на ЧМ-2018 по футболу еще в июле 2016 года. Они поделены на 4 ценовые категории, 4 - для россиян и самая дешевая, третья категория - от 105 до 285 долларов, второй - от 165 до 480, первой - от 210 до 750 долларов. В числе рекомендаций - подавать заявку на получение паспорта болельщика сразу посел покупки билетов.

Что интересно, наибольшее число билетов за пределами России было куплено в США.