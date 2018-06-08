Юриста рэпера Децла подозревают в махинациях под именем Басты

СЕГОДНЯ 12:55 2018-06-08T13:02:59+03:00

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История знает немало примеров, когда мошенники, пользуясь именами звёзд, наживались на беспечных людях. Похожая история произошла и с жителем Калуги, Андреем Алистаровым. Андрей - спортивный блогер. На своём канале «Железная ставка» с 2014-го года он рассказывает о ставках на спорт, о предстоящих матчах. Иногда показываются ставки, которые делают звёзды и известные люди.

Конечно, для раскрутки ему не помешала бы какая-то громкая история с участием звезды. Она и случилась, вот только не в том виде, в котором он планировал. За свою ошибку ему пришлось заплатить почти 200 000 рублей. А ведь как все красиво начиналось - он в компании Басты, Гуфа, Кэти Топурия и других известных людей смотрит матч ЦСКА в вип-ложе, и записывает интервью с руководителем «Газгольдера». Но обо всем по порядку.

Примерно полтора года назад Андрей познакомился с Романом Лалаяном – известным юристом, специализирующимся в области защиты игроков перед букмекерскими компаниями. Наши читатели возможно вспомнят, что Лалаян представлял Децла (Кирилла Толмацкого) в судебном конфликте с Василием Вакуленко (Бастой). Обиженный Толмацкий подал в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону исковое заявление о взыскании морального вреда за оскорбление твитом «Децл – лохматое чмо!». Роман также представлял Децла и в следующем процессе об оскорблениях твиттами, состоявшемся в 2017 году.

В сентябре 2017, по словам Алистарова, юрист предложил видеоблогеру организовать участие Децла в одном из выпусков его блога. За деньги. Подумав, Андрей сказал, что участие этого артиста вряд ли его заинтересует, но вот если бы это были Баста или Гуф... И Роман Лалаян пообещал.

В подтверждение показал пост в своем Инстаграме (закрытом для посторонних глаз и открытым лишь для его подписчиков), где было его совместное с Бастой фото и комментарий, что после суда он получил контракт на сопровождение ТО «Газгольдер». Мол, Баста был так впечатлён его работой, что решил взять юриста, который помог Децлу отсудить его деньги. Фото в Инстаграме и общая известность Романа Лалаяна показались Андрею убедительными, и он решил согласиться на сотрудничество. Роман, как говорит блогер в своем видеообращении, уверил, что съемка Басты для программы не будет стоить его создателю ни копейки. И предложил вести общение уже через официальное лицо - некую Софию Тонких, которую представил, как «помощника и продюсера Басты».

На встрече София сообщила, что хоть Роман и обещал, что Баста появится в программе бесплатно, ее переговоры с артистом стоят денег, поэтому достижение договоренности будет составлять 2 500$ (около 145 000 рублей). К сожалению, Андрей не силён в делах шоу-бизнеса, иначе бы знал, что директора артистов за такие вещи денег брать не могут. Но опять же, ему показалось убедительным, что карта для перевода денег оформлена на имя Софии. И перечислил требуемую сумму.

Параллельно с блогером, по его словам, связался Лалаян и обрадовал, что у него есть предложение от Дмитрия Сергеева, руководителя ООО «ДИДЖИТАЛ БЕТТИНГ» о рекламной интеграции его букмекерского бренда в выпуск видеоблога с участием Басты. По условиям в ходе выпуска Василий рассказывает о том, как он болеет за свою любимую команду ЦСКА, а так же делает ставку через этого букмекера и за это контора обязуется заплатить блогеру 60 000 $. Андрей рассказал, что, по договорённости Роман должен был получить свои «комиссионные» в размере 50% от этой суммы.

Несмотря на такие большие «комиссионные», Андрею предложение показалось интересным и он согласился. Тут в дело вступил человек по имени Дмитрий Иваночек, которого Лалаян отрекомендовал, как «менеджера букмекерской конторы», которому были озвучены детали съёмки выпуска программы с участием Василия. Дмитрий сказал, что деньги будут переданы наличными в офисе букмекеров.

Андрей продолжил общаться с Дмитрием через электронную почту и обсуждать детали. Вначале всё шло нормально, но внезапно в ходе переписки выяснилось, что Дмитрий имеет в виду не матч «ЦСКА-Зенит» (21.10.2017 г.), который был согласован с Софией, а матч «ЦСКА-Бенфика» (22.11.2017 г.), т.е. на месяц позже.

Обеспокоенный блогер связался с Лалаяном, который по телефону сказал, что немедленно едет в «Газгольдер» договариваться о переносе (всю дорогу он убедительно «контактировал» с Бастой, чуть ли не как со своим самым близким другом). Далее с Андреем связалась София и сказала, что перенос эфира Басты возможен, но придётся доплатить ещё 50 000 руб за ее хлопоты. Требуемая сумма также была перечислена на карточку Софии.

И вот дальше Андрей, наконец, начал волноваться. София должна была отправить короткую видеозапись, на которой Василий говорит о предстоящем матче и о том, что сделает ставку на него. Андрей планировал разместить видеозапись в блоге в качестве анонса. Но записи все не было, и Андрей вновь связался с Романом, который начал кормить спортивного блогера завтраками. Лалаян, как утверждает Алистаров, несколько два раза переносил срок, пока в какой-то момент не признался со скорбью в голосе, что «задержка происходит из-за того, что жена Василия больна раком и он должен сейчас заботиться о ней», и попросил Андрея войти в положение и подождать.

Думаем, что читатели уже догадались, ни Роман Лалаян, ни София Тонких, ни Дмитрий Иваночек не имеют никакого отношения ни к Василию Вакуленко, ни к Творческому объединению «Газгольдер», ни к букмекеру. И, конечно же, жена Басты не имеет онкологического заболевания - этот ужасный довод был использован для того, чтобы затянуть время. Андрей же в общей сложности выплатил 195 000 рублей, и это минимальные деньги, на которые он «попал». Если бы он не начал сопоставлять факты, то, вполне вероятно, Лалаян и Иваночек убедили бы его в том, что из-за того, что Баста сорвал поход в ложу (а он бы его «сорвал» именно потому, что не имел о нем ни малейшего понятия), то блогеру пришлось бы выплатить пол миллиона, которые были потрачены на аренду ложи на матч.

Андрей всерьёз заволновался и вышел напрямую на Дмитрия Сергеева, руководителя букмекерской конторы. Сергеев заверил, что о каких-либо договорённостях с «Газгольдером» он не знает.

В итоге Алистаров обратился в правоохранительные органы Москвы. Показания дал и Дмитрий Сергеев, и настоящий директор Басты, и сам Василий Вакуленко, глубоко возмущённый историей, где под его имя выманивали деньги.

Мы связались с Бастой, чтобы узнать его мнение по поводу этой истории:

- Моим именем иногда пользуются разные люди, не имеющие ко мне никакого отношения. Есть много всяких посредников и договорщиков, которые крутятся вокруг. Но чаще всего это было связано с организацией концертов якобы с моим участием. С таким цинизмом я сталкиваюсь впервые. Эта история напомнила мне плохую комедию. На нашем суде Лалаян говорил о человеческих принципах и о душе, но что в итоге? Когда прошло заседание, я подошёл к нему, пожал руку (у меня хватает самоиронии и самодисциплины, чтобы соблюдать этику с теми, с кем у меня спорные ситуации).

Лалаян тогда сказал, что это просто его работа, а так-то он слушает мою музыку. В итоге, как я понимаю, он воспользовался нашим общением и нашей совместной фотографией для своей истории, чтобы добавить в неё фактов. Когда я узнал об этом, то долго смеялся. Такой, высокого уровня цинизма человек. Тут было сыграно на том, что ко мне, как к артисту, большой кредит доверия, что у меня есть известность и определенная популярность, и эта карта была разыграна на сто процентов. Я хочу предупредить тех, кто хочет со мной иметь какие-либо дела: все контакты моих сотрудников есть на официальном сайте, есть страницы в Инстаграме, в ВКонтакте, где есть данные. Смотреть их надо именно там, а не контактировать через посредников.

Я не буду заниматься с этим человеком судебной тяжбой. По моему, достаточно того, что история получила огласку.