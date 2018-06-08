2018-06-08T16:33:15+03:00
Звезды

Машков отменил набор в актерский колледж Олега Табакова

Ребятам, которые прошли предварительный отбор, придется подождать еще год до поступления
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Школьников, которые прошли предварительный отбор, Машков не виделШкольников, которые прошли предварительный отбор, Машков не виделФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Машков приступил к обязанностям художественного руководителя Московской театральной школы Олега Табакова 18 мая. А 25 июня должны были начаться московские туры приемных экзаменов, к которым отобрали около 100 человек на региональных турах. Но вчера стало известно, что набора на 2018-2019 учебный год не будет.

Школьников, которые прошли предварительный отбор, Машков не видел. По известным печальным причинам не успел их посмотреть и Олег Табаков. Окончательное решение в финале конкурса всегда принимал лично он.

«В этой ситуации отдать кому-то предпочтение, решить чью-то судьбу было бы крайне безответственно, - написал в своем обращении Машков. - Сейчас мне необходимо внимательно разобраться во всем, что происходит в колледже. Набирать новый курс без ясного понимания дальнейших перспектив будет простой формалистикой. Нужно чётко понимать, кто, как и чему будет учить. От нашего решения зависят судьбы ребят. И спешка, зачисление ради зачисления, тут совершенно неуместны.

Я понимаю переживания родителей и приношу им извинения. Но я чувствую свою личную ответственность, в первую очередь, за каждого ученика и за его будущее. И именно это заставляет меня принять это непростое решение.

Результаты, которые уже были показаны претендентами, будут учтены при решении вопроса о зачислении в следующем году».

Тем временем в закулисье поползли слухи, что Машков слишком рьяно взялся за реформирование актерского колледже. Как говорят, уже начались увольнения среди воспитателей, технического персонала, педсостава. Ходят разговоры о переаттестации преподавателей. Дело в том, что среди педагогов немало действующих актеров, которые ходят на репетиции, играют спектакли в театрах, снимаются в кино. Заниматься детьми им некогда. Нередки случаи опозданий преподавателей на занятия. А бывало, что дети репетировали самостоятельно без наставников. У Олега Павловича уже не хватало здоровья и сил навести порядок в учебном заведении. Другое дело новых худрук Машков, энергичный и, по его же признанию, «яростный». Главное, чтобы его благородная ярость пошла на благое дело.

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