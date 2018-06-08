2018-06-08T17:10:38+03:00
Звезды

«Без стыда»: порнозвезда Беркова вышла на красную дорожку без белья

33-летняя участница «Дома-2» появилась в провокационном наряде на премьере картины «Слоны могут играть в футбол» [видео]
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сексуальный вид Елены Берковой вдохновил не только гостей «Кинотавра», но и ее супругаСексуальный вид Елены Берковой вдохновил не только гостей «Кинотавра», но и ее супругаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Что забыла на кинофоруме звезда фильмов для взрослых — сложно сказать. Вероятно, Елена Беркова приехала на «Кинотавр» за компанию со своим мужем актером Андреем Стояновым.

33-летняя Елена Беркова сразила кинофорум своим нарядом, появившись в длинной белой ночнушке, надетой на голое тело. Мужчины не могли отвести глаз от декольте Берковой, поскольку шелковая ткань так обтянула бюст Елены, что невооруженным глазом было видно, что красотка вышла на дорожку без белья.

Сексуальный вид Елены Берковой вдохновил не только гостей «Кинотавра», но и ее супруга, который, не обращая внимание на фотокамеры, схватил жену за грудь и поцеловал. Вполне возможно, что страстная сцена имела бы продолжение, если бы не другие актрисы, стоявшие в очереди к фотоколлу на красной дорожке.

Беркова вышла на красную дорожку без белья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беркова вышла на красную дорожку без бельяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Без стыда».Порнозвезда Беркова вышла на красную дорожку без белья

Еще больше материалов по теме: «Кинотавр-2018»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Алина ЧЕРНОВА

 
Читайте также
Новости 24
В Одессе прошли похороны Киры Муратовой
Перекрытие улиц в Москве 10 июня 2018: Из-за бегунов закроют несколько улиц на Ходынке
В Кении при наводнении пострадали около 800 тысяч человек
Умер актер Игорь Лях из фильма «Любовь и голуби»
Австрийский журналист поделился впечатлениями об интервью с Путиным
Минобороны РФ назвало анекдотом заявление о «перехвате» российского корабля украинским Ан-26
Порошенко раскрыл главную угрозу для Украины
Австрийские власти закроют семь мечетей и депортируют 40 имамов
Италия может наложить вето на продление антироссийских санкций
Мать 11-летней девочки, на которую набросился с ножом неизвестный, рассказала о состоянии ребенка
Греф положительно оценил идею повышения пенсионного возраста
Россия и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в атомной сфере
Премьер Италии поддержал предложение Трампа вернуться к формату G8 вместе с РФ
Ученые доказали, что кислый вкус чаще провоцирует человека на риск
В Грузии во время сплава по реке погибли четыре человека
В Минобороны опровергли сообщения правозащитников об авиаударах ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб
Отвергнутый парень из Подмосковья плеснул девушке кислотой в лицо
Трамп заявил, что РФ должна вернуться в G8 и присутствовать на саммите G7 в 2018 году
Машков отказался набирать абитуриентов в "Московскую театральную школу Олега Табакова" в этом году
Суд объявил экс-директора департамента Минкультуры в международный розыск
Певец Вадим Козаченко написал заявление в полицию об избиении