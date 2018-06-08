Земфира об отмене концертов перед футбольными фанатами: - Я очень, очень расстроена!

СЕГОДНЯ 20:11 2018-06-08T20:17:45+03:00

Выступления певицы в Калининграде и Нижнем Новгороде не состоятся. Поклонники во всем винят ФИФА, но как выяснила «КП», в этот раз она ни при чем

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Встречи Земфиры со зрителями происходят не часто, поэтому жители Клиниграда и Нижнего Новгорода предвкушали двойную удачу: и матчи чемпионата мира по футболу посмотреть, и любимую певицу услышать. Но с одним из приятных событий придется распрощаться - концерты Земфиры в рамках фестиваля «ФИФА Фан Фест» в этих городах не состоятся. Организаторы выступлений, питерская компания «ЗАО Планета Плюс», объясняет, что все произошло по не зависящим от них причинам: «в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира по футболу».

Как тут не вспомнить недавнюю историю с Юлией Чичериной, которой ФИФА не разрешил выступать перед фанатами в Ростове-на-Дону из-за «репутационных рисков для ФИФА», а проще говоря, за то, что Юлия активно поддерживает жителей Днбасса в их праве на мирную жизнь. «А Земфиру-то за что?» - задаются вопросом фанаты певицы и посылают в адрес ФИФА проклятия.

Так в чем причина? Чтобы понять, кто виноват, придется разобраться в особенности проведения концертов во время ЧМ-2018. В городах, где проходят матчи, идет и фестиваль «ФИФА Фан Фест». Но не во все дни эти концертные площадки заняты. Поэтому организаторы концертов могут арендовать их на свободные даты, чтобы устроить выступление «своего» артиста, в данном случае Земфиры, и продавать на него билеты. В пользование устроителям концертов предоставляют только площадку и музыкальное оборудование, а логистику, охрану и все остальное заказчик оплачивает сам. Компания «ЗАО Планета плюс» выкупила нужные даты и за несколько месяцев до обещаных концертов Земфиры выпустила билеты в продажу, но об охране метоприятия договориться не смогла - все городские силы были брошены на поддержание безопасности туристов и горожан во время ЧМ.

«Комсомолка» отправила запрос в нижегородскую «Дирекцию по проведению спортивных и зрелищных мероприятий». Там считают, что в отмене концертов виновата сторона певицы - они начали рекламную кампанию и продажу билетов без заключения договора. А в Калининграде и вовсе не знали об участии Земфиры в фестивале «ФИФА Фан Фест».

В результате Земфире пришлось извиняться перед поклонниками:

- Приношу свои извинения за то, что сейчас происходит с фестивалями «ФИФА Фан Фест». Составляя график фестивалей, я предпочла именно эти другим, потому что люблю футбол и Чемпионат Мира в нашей стране - огромное событие, потому что хотела быть причастной к этому празднику. Я очень, очень расстроена. Ситуацией владею из третьих рук, но, надеюсь, все вопросы (возврат билетов) будут решены, и от официального организатора последует внятное объяснение произошедшего.

КОММЕНТАРИЙ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНЦЕРТА

- Концерты в городах Казань и Санкт-Петербург состоятся, и все необходимые разрешения уже получены. Но в Нижнем Новогороде и Калининграде нам не удалось найти достаточного количества полицейских, чтобы выполнить требования безопасности, в связи с проведением Чемпионата Мира по футболу все силовые структуры и дополнительные службы задействованы в ЧМ. Мы приносим свои искренние извинения фанатам Земфиры и не исключаем, что фествиали в этих городах пройдут позже. Ведутся переговоры. Деньги за все купленные билеты мы вернем, - объяснила «КП» директор по развитию агенства «Планета плюс» Янина Татарицкая.

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