Вся в маму, и никакой пластики: Ирина Шейк показала, в кого она родилась такой красавицей

СЕГОДНЯ 01:55 2018-06-09T02:47:30+03:00

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Ирина Шейк поделилась в Инстаграме редкой семейной фотографией: супермодель опубликовала на своей страничке черно-белый снимок своей мамы в молодости. На фото Ольга Шайхлисламова запечатлена в ту пору, когда ей, судя по всему, еще не исполнилось 30 лет. Глядя на фото, становится понятно, от кого Ирина унаследовала свою редкую красоту: она удивительно похожа на мать. Сходство моментально заметили подписчики Инстаграма модели: «Она просто копия своей мамы», «Так вот в кого вы такая красавица. И губы, и нос, вся в маму», «Вы с мамой словно близнецы».

Снимок Ольги Шайхлисламовой лучше всего доказывает, что яркая красота ее дочери – это дар природы, а не заслуги пластического хирурга. Злопыхатели то и дело пытаются уколоть модель – мол, с помощью скальпеля она исправила нос и накачала губы. Но, судя по фото, у Ирины Шейк – все свое, и это семейное.

irinashayk Мама Ирины Шейк Ольга Шайхлисламова в молодости.

Ирина Шейк родилась в городе Еманжелинск Челябинской области. Экзотической красотой будущая звезда обязана смешанным корням: ее мама – русская, отец – татарин. Папа Ирины Валерий Шайхлисламов работал в шахте, он умер от рака легких, когда Ире было всего 14 лет. Чтобы поставить на ноги дочерей, Ирину и ее сестру Татьяну, Ольге Шайхлисламовой приходилось работать на двух работах - она преподавала музыку.

Ирина очень похожа на свою маму.Фото: EAST NEWS

Сейчас мама Ирины живет в США вместе с дочкой. Еще во время беременности дочери она переехала в Лос-Анджелес, чтобы заботиться о внучке, и ее нередко видят в компании Иры и ее бойфренда, голливудского актера Брэдли Купера.

А вот дочка Ирины Шейк, по всей видимости, не унаследовала фамильной красоты Шайхлисламовых. Судя по снимкам, которые сделали папарацци во время прогулок Ирины и Брэдли Купера, их наследница скорее похожа на папу. Годовалая Леа – блондинка с голубыми глазами, и, скорее всего, она будет похожа на Брэдли Купера.

Дочка звездной пары Леа.Фото: EAST NEWS

Напомним, супермодель родила дочку в апреле 2017 года. Ирина и Брэдли две недели держали в секрете не только новость о рождении, но так же пол и имя младенца. И для 32-летней Шейк, и для 43-летнего Купера девочка стала первым ребенком. Малышке дали имя Леа де Шейн Шейк Купер.

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Папарацци сфотографировали Брэдли Купер, шагающего с открытой детской коляской по нью-йоркским улицам. А заодно запечатлели наследницу звездной пары. Теперь у поклонников есть возможность сравнить: на кого похожа дочка Ирина и Брэдли — на папу или на маму.

Папарацци сфотографировали актера, шагающего с открытой детской коляской по нью-йоркским улицам.Фото: EAST NEWS

Фото: EAST NEWS

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