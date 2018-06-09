Дипломаты сразятся с волчком

СЕГОДНЯ 01:43 2018-06-09T02:04:11+03:00

Команда дипломатов Игоря Алексеева, может, и ошибется в ответах, но линию государства обозначит четко. Фото: nickiezimov/twitter.com

Что посмотреть по ТВ в праздничные выходные

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КОНЦЕРТЫ

Самый статусный, конечно, концерт в честь 300-летия полиции России (Первый, суббота, 9 июня, 21.30). Считается, что термин «полиция» впервые в России был введен Петром Великим при учреждении в 1718 году специальной службы надзора за общественным порядком.

Спеть для зрителей и сотрудников силового ведомства выйдут Олег Газманов с коронными «Офицерами», Валерия, Филипп Киркоров, Александр Розенбаум, Наргиз и многие другие. Даже команда КВН МВД России покажет несколько номеров.

Илье Рахмиэлевичу Резнику - 80! Автору шлягеров «Вернисаж», «Кабриолет», «Старинные часы», «Три счастливых дня» , «Стюардесса по имени Жанна» тоже посветили большой концерт (Первый, воскресенье, 10 июня, 17.55) в Кремле. Бессмертные песни исполнит, конечно же, Алла Пугачева, а еще Тамара Гвердцители, Полина Гагарина, Мария Распутина, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Азиза, Александр Маршал и участники шоу «Голос».

Михаил Галустян взялся за старое - смешит зрителей КВН. Первый канал

ШОУ И ПРОЕКТЫ

Есть такая традиция. Летним вечером в Нескучный сад приходят взрослые умные люди, чтобы зарабатывать деньги с помощью интеллекта. Шоу «Что? Где? Когда?» (Первый, воскресенье, 10 июня, 22.30) продолжает летнюю серию игр. В прямом эфире третьего выпуска проекта обыграть интеллект-казино попробует команда дипломатов! Капитан - Игорь Алексеев, второй секретарь департамента по вопросам новых вызовов и угроз, на минуточку. А вместе с ним за стол сядут молодые дипломаты - Анна Янгель, Сергей Ковалевский, Виталий Орехов, Александр Булычев, Георгий Полин.

У любителей посмеяться тоже найдется повод посидеть у экрана. Ведь КВН (Первый, воскресенье, 10 июня, 17.55) соберет «Встречу выпускников». Капитаны и участники команд, выпускники разных лет, тряхнут стариной. Сыграют четыре команды: сборная Пермского края, «Бак-Соучастники» (Краснодарский край), «Четыре татарина» (Татарстан), «Триод и Диод» (Смоленск).

Более резкий, острый и актуальный юмор будут раздавать на другом канале, где практически на весь день зарядят марафон скетчкома «Однажды в России» (ТНТ, вторник, 12 июня, с 10.00 до 20.00).

Отдельным событием обещает стать фильм «Мост в будущее» («Россия 1», воскресенье, 10 июня, 0.30). Документальный проект о масштабном возведении Крымского моста детально воссоздает процесс строительства - от создания чертежей до завершения монументальной конструкции.