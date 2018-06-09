США выдадут бывшего президента Панамы на родину

СЕГОДНЯ 07:10 2018-06-09T07:56:58+03:00

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Неожиданный казус произошел в пятницу, 8 июня, в межгосударственных отношениях Вашингтона со странами Латинской Америки. На протяжении десятилетий США только и занимались тем, что требовали от государств региона выдавать своих граждан, обвиняемых Вашингтоном в различных преступлениях. И, наконец, маятник качнулся в другую сторону - теперь уже США готовы экстрадировать в Панаму бывшего президента этой страны Рикардо Мартинелли.

У себя на родине Мартинелли обвиняется в незаконной слежке за политическими противниками, которую он организовал, будучи в 2009-2014 годах главой государства. Следствие считает, что на государственные деньги экс-президент шпионил за 150 оппозиционерами. Верховный суд Панамы выдал ордер на арест Мартинелли еще в 2015 году, а в апреле 2017 года году его объявили в розыск через Интерпол. По этим же обвинениям бывший лидер страны был взят под стражу в США в прошлом году и вот, наконец, должен скоро предстать перед панамским правосудием.

Примечательно, что сам Мартинелли в мае этого года написал письмо, в котором просил Вашингтон не высылать его на родину и защитить от судебного преследования в обмен на сотрудничество с американскими правоохранителями по вопросам борьбы с преступностью. Но, видимо, спецслужбы США уже до этого "выдоили" бывшего главу государства и решили "слить" его панамским коллегам. Сейчас Мартинелли грозит 21 год тюрьмы, ведь, помимо слежки, он обвиняется в торговле местными визами и коррупционных действиях.

Рикардо Мартинелли известен в Панаме как весьма коррумпированный политик, причем эта слава вышла далеко за пределы этого маленького латиноамериканского государства. В феврале 2016 года он занял третье место в рейтинге самых коррумпированных людей мира по версии сайта Unmask the Corrupt в результате народного голосования (первое и второе места заняли бывший президент Украины Виктор Янукович и государственная нефтяная компания Бразилии "Петробрас" соответственно).