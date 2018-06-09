2018-06-09T11:53:39+03:00
Политика

Жириновский призвал немедленно дать гражданство беженцам с Украины

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский жестко прокомментировал «Прямую линию», проведенную президентом России
Дмитрий КОПТЕВ
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Жириновский: чиновники издеваются над русскими людьми! Фото: Пресс-служба ЛДПРЖириновский: чиновники издеваются над русскими людьми! Фото: Пресс-служба ЛДПР
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Одобрение у главы партии вызвало только решение президента убрать «массовку» из зала, в котором проходит общение с гражданами.

По мнению Владимира Жириновского, губернаторы, участвовавшие в прямой линии продемонстрировали недостаток профессионализма и знания ситуации на подотчетной территории. «Не знает, что в больнице закрывают отделение, говорит, работает там все!» - раскритиковал лидер ЛДПР губернатора Владимирской области Светлану Орлову.

Одной из самых острых проблемам Владимир Жириновский считает мусорную – «Наверху в космос вышли, а на земле у нас средневековье! - возмутился он. – Люди задыхаются от свалочного газа

Также политик подверг резкой критике работу министерства внутренних дел, которое отказывается оперативно выдавать паспорта беженцам с Украины. «Сколько можно решать проблему? Мы приняли закон – 2 месяца на паспорт, а они (беженцы – прим. ред.)до сих пор не имеют гражданства!»

Напомним, что ранее Владимир Жириновский регулярно обращал внимание на низкое качество работы Федеральной миграционной службы, и глава государства прислушался к мнению ЛДПР: в 2016 году ФМС была расформирована, а её функции переданы Главному управлению по вопросам миграции МВД.

Но, похоже, что от смены вывески суть совершенно не изменилась. Несмотря на серьезнейшие демографические проблемы, чиновники продолжают издеваться над русскими людьми, которые в момент развала СССР оказались за административными границами РСФСР.

«Завтра же выдать всем паспорта и дать работу!» - призвал лидер ЛДПР.

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