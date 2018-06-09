Год детского спорта на Дону: Состоялся один из крупнейших борцовских турниров РФ - на приз братьев Самургашевых

СЕГОДНЯ 16:00 2018-06-09T16:53:18+03:00

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В Ростове-на-Дону состоялся очередной, 18-й по счету, международный турнир по греко-римской борьбе на приз известных российских борцов братьев Самургашевых, который собрал более ста атлетов из Армении, Белоруссии, Грузии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и России.

- Знаете, вот уже в 18-й раз проходит этот турнир, а все равно - во-первых, волнуюсь, во-вторых, такое ощущение, что прошли уже не годы с тех пор, как это было впервые, а дни, - признался самый именитый представитель спортивной фамилии - олимпийский чемпион и посол Ростова-на-Дону на ЧМ-2018 Вартерес Самургашев.

Следует отметить, что эти соревнования, которые с годами вышли на такой высокий статус в борцовском мире, являются отборочными для тех молодых спортсменов, которые претендуют на место в национальной сборной.

- Борьба - это один из базовых видов спорта в Ростовской области. В 32 спортивных учреждениях борьбой занимаются сегодня около 4 700 человек, - отметил первый замгубернатора донского региона Игорь Гуськов. - Традиционно наши борцы приносят медали в копилку страны. В прошлом году, например, они завоевали два серебра на чемпионате Европы и две бронзы на чемпионате мира.

К слову, на турнире на приз братьев Самургашев представители ростовской школы борьбы выступили весьма достойно, завоевав восемь наград. Трое призеров - Вачик Саакян, Даулед Бичекуев и Дамир Делавшок - это действующие члены сборной России, а остальные - Левон Закарян, Никита Поварнин и Сергей Деревянко - смогут побороться за попадание в сборную России на ближайших соревнованиях.

Следует отметить, что нынешние спортивные соревнования на Дону проходят в рамках объявленного губернатором Ростовской области Года детского спорта, цель которого - популяризация здорового образа жизни, что особенно символично и значимо как раз сейчас, в преддверии чемпионата мира по футболу, пять матчей которого пройдут на «Ростов-Арене» - на специально построенном к мундиалю 45-тысячнике на знаменитом на весь мир Левбердоне.

- Ростовская область - это один из ведущих спортивных регионов на карте России, - подчеркивает губернатор Василий Голубев. - У нас физкультура и массовый спорт становятся частью жизни, а с дворовых спортплощадок и с искреннего интереса к активному образу жизни порой начинается путь к спорту высших достижений.

Добавим, что в 2018 году пройдет более полутора сотен спортивных мероприятий различного уровня: это и всероссийские регаты по гребному и парусному спорту, и первенство ЮФО по боксу, и состязания по современному пятиборью и вольной борьбе, и, разумеется, муниципальные и зональные этапы комплексных региональных спартакиад среди детей и молодежи.

Наиболее значимым из них, конечно, будет областная спартакиада школьников, включающая в себя многоэтапную систему отбора среди 7-8-классников по пяти дисциплинам: мини-футбол, стритбол, волейбол, легкая атлетика и прием нормативов комплекса ГТО. Финал состоится уже в ноябре, в преддверии Дня народного единства.