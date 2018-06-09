Самовлюбленных людей выдают брови

СЕГОДНЯ 12:51 2018-06-09T13:06:19+03:00

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Согласно логике ученых из Университета Торонто Кара Делевинь, Мадонна и Софи Лорен еще те нарциссы. Женщины, которые обожают себя и ставят на первое место всегда свои интересы, возможно, в ущерб желаниям окружающим. Как впрочем, и многие другие люди с широкими, соболиными бровями. Такими выводами своих исследований ученые поделились в журнале Journal of Personality.

Исследователи попросили группу добровольцев обоих полов пройти психологическое тестирование с тем, чтобы выявить среди них людей с выраженными нарциссическими чертами личности. После всех «подопытных» сфотографировали с нейтральным выражением лиц. А потом эти изображения показали другой группе участников, которые с успехом «вычислили» по фотографиям наиболее эгоцентричных людей.

Однако, когда с тех же фотографий убрали брови, участники уже не были столь уверены в своем мнении и не смогли отличить нарциссов от более скромных по характеру людей. Когда же респондентам показали только брови, они снова правильно идентифицировали людей с завышенной самооценкой. Даже в случае, когда брови нарциссов переставили на фотографии других людей — и наоборот, результат был тот же: брови выдавали самовлюбленных людей с головой.

Как оказалось, брови у нарциссов очень характерные — густые, широкие и темные. Чем заметнее брови, тем сильнее проявляются нарциссические черты в личности человека.

«Нарциссы обожают быть в центре внимания, любят, когда ими восхищаются, поэтому они могут специально ухаживать за своими бровями таким образом, чтобы их брови замечали и запоминали. Это повышает их самооценку, им кажется, что так они больше нравятся окружающим», — пояснила ведущий автор исследования Миранда Джакомин в интервью The Daily Mail.

Единственное, остался непонятным вопрос, влияет ли на характер искусственность бровей. Ведь многие женщины их красят, наращивают, добавляют объема. То есть, можно с помощью туши для бровей «нарастить» себе нарциссизм? Или все-таки у такого рода людей возникает внутренняя потребность «рисовать» себе брови погуще, потому что так требует душа?