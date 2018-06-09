2018-06-09T13:04:19+03:00
Общество

Аэрофлот получил сорок третий самолёт SukhoiSuperjet 100

Воздушное судно получило имя легендарного советского летчика Ивана Кожедуба
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Аэрофлот получил сорок третий самолёт SukhoiSuperjet 100 (SSJ100). Новое воздушное судно c бортовым номером RA-89111 получил имя «Иван Кожедуб» в честь легендарного советского лётчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Самолет начнет выполнять рейсы уже в ближайшие недели.

Авиалайнер имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне бизнес-класса и 75 в салоне эконом. Самолеты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети Аэрофлота внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских государств.

В авиакомпании говорят, что понимают важность поддержки отечественного производителя. Поэтому на сегодня Аэрофлот - крупнейший эксплуатантом SSJ100. Авиакомпания планирует увеличить количество воздушных судов этого типа в своем парке до 50.

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