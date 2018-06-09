2018-06-09T14:36:54+03:00
Звезды

"Он мой учитель и мое вдохновение": Ольга Зуева впервые призналась в любви Даниле Козловскому

Фотомодель и актриса презентовала на "Кинотавре" свой первый фильм [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Актриса, кинорежиссер Ольга Зуева.Актриса, кинорежиссер Ольга Зуева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Картина Ольги Зуевой "На районе" представлена в конкурсной программе "Кинотавра" в номинации "Дебют".

Это история о двух друзьях детства, которые работают на криминального авторитета. В какой-то момент они понимают, что пошли не той дорогой, решают уйти из бандитского мира. Но это решение ставит на кон не только их дружбу, но и жизнь.

Одного из главных героев сыграл бойфренд Зуевой Данила Козловский. Правда на премьеру артист не прилетел. Фильм Ольга представляла одна.

- Хочу поблагодарить своего любимого мужчину Данилу Козловского. Он мой учитель, мое вдохновение и моя любовь, - поблагодарила со сцены Козловского Ольга Зуева.

Ольга Зуева впервые призналась в любви Даниле Козловскому.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: пара вместе уже три года, но старается не комментировать свою личную жизнь.

Для Ольги Зуевой фильм "На районе" стал дебютом в полном метре. До этого у актрисы и модели была в копилке лишь короткометражка "Без пяти минут завтра", которую она сняла после режиссерских курсов Никиты Михалкова.

Ольга Зуева и Данила Козловский на премьере фильма "Тренер", апрель 2018 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Зуева и Данила Козловский на премьере фильма "Тренер", апрель 2018 г.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Открыла новую звезду

Актриса презентовала свой дебютный фильм «На районе» на «Кинотавре».Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фильм Зуевой на "Кинотавре" приняли тепло. Во многом это заслуга 25-летнего Ильи Маланина, который сыграл в картине главную роль. Он, безусловно, держал весь фильм. Судя по всему, у Маланина есть все шансы стать новой суперзвездой кинематографа. Очень талантливый харизматичный актер.

Зуева рассказала перед показом картины, что познакомилась с Маланиным на "Кинотавре" несколько лет назад.

- Он стоял у бассейна. Я подошла, познакомилась, - поделилась с залом Ольга Зуева.

На пресс-конференции тоже высоко оценили работу Маланина, отметив, что в некоторых сценах Илья переиграл Данилу Козловского.

Илья Маланин с девушкой на вечеринке "Кинотавра". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Илья Маланин с девушкой на вечеринке "Кинотавра".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правда сам Маланин с этой мыслью не согласен. К Козловскому Илья относится с большим уважением, отмечает, что ему поначалу было непросто на съемочной площадке.

- Данила на площадке был моим старшим братом, который помогал. У меня тоже есть старший брат, но он не актер. Поэтому, когда возникали какие-то вопросы, я звонил Даниле за советом. Мало того, он еще мне безумно помогал на пробах. Подсказывал какие-то нюансы, - рассказал журналистам Илья Маланин.

По словам Маланина продюсеры сначала не видели в нем главного героя, хотя Ольга Зуева была уверена, что у Ильи сложится отличный тандем с Данилой Козловским.

- Первые пробы даже вспоминать не хочу. Как-то я растерялся, - рассказал Илья Маланин. - Пробы - это каждый раз стресс для актера. Прошло две недели, я понял, что это моя роль, поэтому, забыв о гордости позвонил Оле и сказал: "Давай еще раз сделаем пробы. Я постараюсь быть убедительнее". Я-то знал, что могу лучше, просто стеснялся. И потом уже были дополнительные пробы. Там уже все сложилось. И все равно первый съемочный день проходил сложно: "А можно я тут с вами поиграю, Данила Валерьевич?" А потом уже становилось легче и легче. Эти съемки для меня, конечно, колоссальный опыт. Оля, спасибо.

Илья Маланин о работе с Данилой Козловским.

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