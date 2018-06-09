Регину Тодоренко разозлили слухи о ее беременности

СЕГОДНЯ 13:23 2018-06-09T13:34:01+03:00

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Регина Тодоренко в пышном платье с явно округлившимся животом стала одним из самых неожиданных сюрпризов красной дорожки Муз-ТВ. Просто о том, что девушка ждет ребенка и уж тем более, что у звезды есть любимой молодой человек никто до этого не говорил, отсюда и такая неожиданность. Более того, буквально за несколько дней до премии девушка попала в больницу с обостренным пиелонефритом, и речь о беременности вообще не шла. Но появившись на Муз-ТВ, сама Регина подогрела слухи о том, что она станет мамой, тем, что заявила, что впереди у нее новое детище, которое она вынашивала 9 месяцев. Мол, наконец-то, можете меня поздравить.

Поклонники и принялись сыпать поздравлениями в соцсетях. А спустя сутки сама автор поста вдруг заявила, что ее неправильно поняли.

reginatodorenko Сегодня наградила Элджей в номинации Прорыв Года

«Ребята , хватит распускать слухи! Это уже злит. Шоу ПятницаСРегиной - это мое детище, именно его я вынашивала 9 месяцев, а то и год! И наконец-то «МЕНЯ МОЖНО ПОЗДРАВЛЯТЬ» - 29го июня премьера состоится на канале @fridaytv. Спасибо моим адекватным и умным фанам, которые хоть не ленятся заглядывать в аккаунты , которые я публикую и замечают хэштеги», - написала звезда.

reginatodorenko Ребята , хватит распускать слухи! Это уже злит

Ох, Регина, Регина! Кажется, чтобы привлечь внимание к новому шоу, ты немного слукавила.

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