Особенности национального общения: Почему нам порой бывает трудно наладить контакт с иностранцами

СЕГОДНЯ 13:32 2018-06-09T13:54:45+03:00

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Сейчас в Россию, на Чемпионат мира по футболу съезжаются тысячи гостей из других стран. О том, как их могут удивить русские своей речью и манерой общаться, «КП» рассказала доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Лидия Малыгина.

ОБЩИНА ИЛИ ЭГОИЗМ?

- Какими иностранцы видят нас со стороны?

- Они часто гадают, к чему больше тяготеет русская культура: к коллективизму или индивидуализму. В этом смысле в их глазах она больше похожа на восточную - общинную. Но мы-то прекрасно знаем, что многим из нас присущ и эгоизм, иностранцы это тоже чувствуют и оказываются в ступоре. Вот она «загадочная русская душа».

- И как же проявляется коллективизм в нашем поведении?

- Русский человек часто хочет снять ответственность с себя и растворить ее в коллективе, поэтому даже в речи у нас так много безличных конструкций, скрывающих собственную позицию человека за позицией социума («следует отметить», «как представляется», «было бы целесообразным»...). В английском же языке человек берет на себя ответственность за действие, и часто используется местоимение первого лица: я.

- Ничего себе: выходит перед гражданами других стран мы предстаем в образе этакого стада?

- Вовсе нет. Иностранцы отмечают такую черту русского поведения как стремление доминировать. В компании наш человек стремится блеснуть эрудицией, непременно оставить за собой последнее слово в споре. Также отмечается свобода подключения к беседе. В западной традиции недопустимо вторгаться в чужой разговор или перебивать собеседника. Русский человек может открыто предъявлять претензии незнакомым людям, часто высказывает замечания посторонним (например, в транспорте), предупреждает прохожих о возможных неприятностях. В русском обыденном сознании утвердилось мнение, что плохо, когда никому ни до чего нет дела.

- Правда ли, что конфликтность – отличительная черта русского поведения?

- Многие из нас любят спорить и в ходе спора проявляют бескомпромиссность. Мы зачастую нетерпимы к чужому мнению, категоричны, любим критиковать других, способны к самокритике, но если нас самих критикуют иностранцы, то сразу начинаем горячо протестовать. У нас вполне допустима категоричность формулировок и решений: или – или, да – нет.

УЛЫБКА ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКРЕННЕЙ

- Что нужно знать иностранцу о русской манере общения?

- Им надо быть готовыми к тому, что у нас в общении очень распространен ритуал рукопожатия. Напомню, что инициатива рукопожатия всегда принадлежит лицу старшего возраста, более высокого ранга или женщине. В русской коммуникативной традиции не возбраняется деликатно дотрагиваться до лиц противоположного пола. В отличие от западноевропейской модели поведения, такое действие рассматривается не как приставание, а как дружеское расположение.

Еще русские демократичны в общении, любят вступать в контакт запросто, без церемоний: активно вторгаются в личную сферу собеседника, из лучших побуждений, как нам кажется. Русские свободно обсуждают табуированные темы: личная жизнь, возраст, доходы, религия, секс, политика. Мы любим общаться, легко заговаривать с незнакомыми людьми, быстро вступать в контакт и знакомится, стремясь скорее преодолеть формальные преграды. С точки зрения европейцев, дистанция общения у русских сверхкраткая. Они считают, что русские часто излишне откровенны и бесцеремонны. Слишком близко подходят или подсаживаются к собеседнику, что вызывает у иностранцев настороженность.

- А наша мимика удивляет иностранцев?

- Да, например, наша улыбка весьма своеобразна. Она выполняет совершенно иные функции, чем в европейской культуре, и не является сигналом вежливости, как в американской и японской манере общения (в Японии девушки у входа на эскалатор в крупных торговых центрах улыбаются и кланяются каждому посетителю до 2 500 раз в день). Иностранцы отмечают феномен бытовой неулыбчивости русских. Поэтому на Западе бытует расхожее мнение о какой-то нашей угрюмости и недружелюбии. Но у нас постоянная улыбка называется дежурной. Не принято улыбаться незнакомым, потому что улыбка – это сигнал личного расположения.

В нашей среде и взгляд несет гораздо большую эмоциональную нагрузку, чем в Европе. Русские дольше смотрят друг другу в лицо. Взгляд англичанина часто направлен в сторону. Для русского это является признаком недружелюбия. Русские открыто, не стесняясь, рассматривают собеседника с ног до головы. В учреждении допускается размещение столов сотрудников друг против друга. На Западе это рассматривается как нарушение privacy – границ личного пространства.

- Поговорим о жестах. Иностранцы воспринимают их как некие сигналы?

- Они подмечают у нас те жесты, которые не встречаются в западных коммуникативных культурах. Там принято считать: если русский почесывает мочку уха, значит делает трудный выбор; держит себя за горло - подчеркивает стесненные обстоятельства. Два жеста иностранцы считают чисто русскими: показывать кукиш – выражать категорический отказ; щелкать по горлу – приглашать выпить.

Людям из западных стран бросается в глаза не только малая дистанция в общении у русских, но и интенсивная жестикуляция, ее высокая амплитуда. Зарубежным гостям кажется, что русские занимают много места в просторанстве, а их жестикуляция выходит за пределы персонального пространства, вторгаясь в пространство собеседника. Русские люди чаще, чем, скажем, англичане, краснеют и бледнеют. Мы не скрываем положительные эмоции или свое недовольство.

ВЕЖЛИВОСТЬ - КЛЮЧ К ОБЩЕНИЮ

- Как преодолеть этот культурный барьер в общении?

- А надо ли? У каждой нации свои особенности. Но если вы хотите непременно понравиться гостю из другой страны, то главное, что надо иметь в виду, - быть максимально политкорректным, стремиться к сохранению лица собеседника.

- Но у нас есть и свои правила, демонстрирующие уважение к спутнику.

- Конечно! Например, подать / помочь снять женщине пальто; пропустить даму при входе в дверь, подать ей руку при выходе из транспорта; уступить место старшему; проводить гостя до выхода; снять солнцезащитные очки при разговоре; смотреть собеседнику в лицо; говорить ровным тоном, не повышая голоса.

- Но вот на комплементы мы скуповаты…

- Да, мы как-то не привыкли расточать комплименты и воспринимаем их порой со смущением и чувством неловкости. Слова благодарности и извинения в повседневном общении слышатся редко. Еще Гоголь подметил, что русский человек не любит признаваться в своих ошибках и с трудом отвечает на вопросы фразой: "Не знаю". Но ведь есть замечательное высказывание другого нашего классика - Чехова: «Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость». Вот если следовать этому правилу, никаких проблем в общении с другими людьми - и нашими и иностранцами - у вас не возникнет.