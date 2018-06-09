Как будет работать система видеоповторов для судей на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 13:40 2018-06-09T13:59:35+03:00

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В Москве в здании “Крокус-Экспо” открыли IBC – Международный вещательный центр чемпионата мира по футболу. Это телевизионное сердце турнира. Именно сюда будет стекаться видео со всех стадионов и отсюда же проникать в ваши телевизоры. Но главное – именно здесь будут сидеть те судьи, что будут смотреть видеповторы матчей и определять был гол или нет, и стоит ли назначить пенальти. Возможно, именно тут на 66-м километре МКАД возле торогового развелкательного центра «Вегас» решится и судьба титула чемпионов мира.

“А не далековат ли штат Невада от Москвы”

Вещательный центр открывали мэр Москвы Сергей Собянин, президент ФИФА Джанни Инфантино, глава Оргкомитета Россия-2018 Аркадий Дворкович. И, кажется, у всех троих было отличное настроение.

- Это как 13-й стадион! – восторженно заявил Инфантино.

Но сопровождавшие его лица немного напряглись: только-только удалось достроить остальные 12, и вот тебе на – новый объект.

Ситуацию попробовал разрядить мэр Москвы Сергей Собянин.

- Позвольте рассказать секреты наших отношений, - обратился мэр к президенту ФИФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и столичный мэр Сергей Собянин.Фото: REUTERS

И тут уже напрягся сам Инфантино.

- Мы познакомились два года назад, и вы с улыбкой смотрели на ту яму, что была на месте будущего поля «Лужников», где будет открытие чемпионата мира, - продолжал Собянин. – Вы улыбались, когда я вам рассказывал, что тут будет новая ветка метро, и когда вы стояли в глухих пробках посреди Москвы, вы тоже улыбались. Но когда я сказал, что ТВ-центр чемпионата мира будет в Вегасе, вы не выдержали. «Не далековат ли штат Невада от Москвы?», - спросили вы.

Сергей Семенович явно намекал, что готов и дальше удивлять президента ФИФА. Но это история говорит и о том, что Инфантино за эти годы привык ждать от русских чего угодно. В том числе и присоединения штата Невада к России.

Комната телекоммуникационного оборудования.Фото: REUTERS

Видеосудьи на МКАДе

Ну а сам президент ФИФА прежде всего обращал внимание на то, что этот чемпионат мира будет первым, на котором введена система видеоповторов для судей. Но их основании арбитры будут назначать пенальти, определять офсайды и отменять голы.

Раньше считалось, что видеорефери должны сидеть на стадионе, где проходит матч. Но на чемпионате мира их максимально отдалили от мест событий. Для них в «Крокусе» построили несколько комнат и забили их видеоаппаратурой.

Итак, что надо знать о системе VAR - видеоповторов в судействе?

– Окончательное решение все равно принимает главный арбитр матча, который бегает по полю.

- Главный арбитр может запросить видеповтор момента, в котором был забит гол (в том числе на предмет офсайда), или есть сомнение, назначать пенальти или нет. Кроме того, рассматриваются все моменты, тянущие на красную карточку.

- Видеоарбитры могут посоветовать главному судье посмотреть спорный момент, но окончательное решение, делать это или нет, принимает только он сам.

- Тренеры команд и игроки не имеют права требовать от главного арбитра посмотреть видеоповтор.

- В команде видеосудей, обслуживающих матч, 4 человека. И пока трое думают, было нарушение или нет, четвертый следит дальше за игрой!

- Каждый матч снимают с помощью 37 телекамер. У нарушителей или симулянтов нет шансов!