Аэрофлот ждет фотографии пассажиров с триколором

СЕГОДНЯ 13:50 2018-06-09T13:57:08+03:00

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В День России, 12 июня, Аэрофлот предлагает своим пассажирам сделать снимки с российским флагом. Участникам праздничной акции специально будут раздавать флаги России на собственных рейсах Аэрофлота, вылетающих в этот день из Москвы. Конкурс стартует с наступлением 12 июня в социальных сетях ВКонтакте и англоязычном Facebook.

Участникам сообщества ВКонтакте предлагается размещать на своих страничках фото с российским флагом сразу после прибытия в пункт назначения. Снимки могут быть сделаны на борту самолетов, на перроне, на фоне самолета Аэрофлота, или в пункте прибытия, на фоне культурных или природных достопримечательностей. Фотографии должны сопровождаться хештегами: #россиясомной #аэрофлот #aeroflot.

Пользователям англоязычного Facebook предлагается сделать фото с флагом России в той точке мира, где они находятся. Флаг можно получить как на одном из рейсов Аэрофлота, так и купив его по месту нахождения. Выбор места проведения фотосъемки — такой же. В англоязычном Facebook фотографии следует размещать в комментариях под постом с анонсом конкурса.

Площадкой проведения творческого конкурса «Россия всегда со мной» фактически станет весь мир. Никаких жестких критериев к снимкам не предъявляется. Это могут быть и селфи, и обычные фотографии. Главное условие — фотография должна быть авторской, а в кадре обязательно присутствие флага России, которая в этот день отмечает свой государственный праздник.

В 23 часа 59 минут 12 июня по московскому времени прием конкурсных фотографий прекращается. 13 июня до 15.00 запускается голосование за лучшую фотографию. 13 июня в 16.00 размещаются итоги конкурса.

Победители и призеры конкурса на самую лучшую праздничную фотографию получат в качестве награды модели самолетов, которые входят в парк воздушных судов Аэрофлота. В категорию победителей войдут шесть авторов. Им будут вручены большие точные копии самолетов в масштабе 1:100. Еще шесть человек разделят второе место. Призом для них станут точные копии воздушных судов в масштабе 1:144. Это будут модели в юбилейной ливрее, которая создана специально к 95-летию авиакомпании по мотивам русской национальной росписи в бело-синих тонах.

Всего для проведения праздничного мероприятия заказано 50 тысяч флагов — именно столько пассажиров Аэрофлота планируют отправиться в этот праздничный день в путешествие из аэропорта Шереметьево.