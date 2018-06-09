Участники группы «Грибы» не поделили жену бывшего фронтмена-певицу Луну

СЕГОДНЯ 14:15 2018-06-09T14:26:12+03:00

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Истории мировых и русских рок-групп знает не мало примеров, когда супруги солистов уходили от них к музыкантам их же коллективов, однако, привыкнуть к этому все же сложно. Полной неожиданностью стало и для бывшего лидера группы «Грибы» предательство музыканта его же бывшей группы. Юрий Бардаш вдруг узнал, что музыкант Александр Волощук, который сотрудничал и с ним, и с его женой закрутил роман с последней. Надо отметить, что супруга Бардаша – певица, выступающая под псевдонимом Луна стала известной благодаря протекции своего супруга, который помог ей с началом сольной карьеры. И меньше всего он ожидал, что она отплатить за это «вот таким добром».

Александр Волощук сейчас играет в коллективе Луны.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Мы вместе с тобой работали над музыкой в моей компании, не один трек сделали, и не один альбом, общались достаточно тепло и близко, и темы для разговора были разные, ты ведь хороший парень был, как мне казалось. Перестав общаться, мы остались людьми с уважением друг к другу, никто никому боли не причинял, плохого не сделал, я твоих баб не касался. И после всего этого ты начинаешь за моей спиной спать с моей женой, матерью моего сына», — написал Бардаш, обращаясь к сопернику.

Юрий и Кристина Бардаш с сыном Георгием.

В комментариях к публикации артист признался, что и сам был неверен. Теперь поклонники музыкантов гадают, разведутся ли они. Сама Луна дала понять, что возобновлять отношения с Юрием не собирается. На своей странице в Инстаграме она опубликовала фото с Волощуком и написала, что благодаря Бардашу смогла найти любовь всей своей жизни.