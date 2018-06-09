Импортное вино хотят обложить специальным налогом

СЕГОДНЯ 14:01 2018-06-09T14:11:19+03:00

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Союз виноградарей и виноделов обратился к президенту за поддержкой российской винной отрасли. Письмо от производителей написал председатель союза Борис Титов. Он же – владелец компании «Абрау Дюрсо», он же уполномоченный по правам предпринимателей и бывший кандидат в президенты.

Титов заявил, что для поддержки отечественных виноделов нужно снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами. И увеличить финансовую помощь от государства. Убить двух зайцев предлагают одним «выстрелом». А именно – ввести дополнительный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя. Такая мера принесет примерно 30 млрд рублей в казну.

Эксперты из Союза виноделов утверждают, что в год в Россию ввозят около 1 млрд бутылок импортного алкоголя. То есть, при грубых расчетах, сбор для одной бутылки составит 30 рублей. Естественно, зарубежные производители переложат дополнительные затраты на покупателей. А значит, заграничное вино в рознице подорожает. Собственно, этого и добиваются российские виноделы. Наш потребитель - не гурман, а с падением доходов выбирает товары подешевле. Есть шанс, что из-за разницы в цене продажи российского вина начнут, наконец, расти.

Идея ограничить импорт виноматериалов в Россию обсуждается уже несколько лет. Еще в августе 2015 года экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев предложил увеличить в несколько раз пошлины на импорт сырья для производства вина. Но поддержки эта инициатива не получила. Оказалось, что российские виноделы тоже пользуются импортным сырьем, так как своего для производства не хватает. И повышение пошлин отразилось бы, в итоге, на всех. Последствия от новой инициативе экспертам только предстоит оценить.