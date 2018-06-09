Полузащитник Далер Кузяев: "Будет очень сложно выйти в финал ЧМ по футболу-2018, нам бы сначала выйти из группы"

СЕГОДНЯ 14:04 2018-06-09T14:07:55+03:00

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Полузащитник Далер Кузяев после открытой тренировки на стадионе "ЦСКА" в Москве 9 июня пообщался с журналистами и рассказал, что сборной России придает сил.

- Тренировка перед болельщиками сейчас как-то раскрепостила, после той волны критики в адрес сборной?

- Возможно. Я не ожидал, что столько народу придет. Это придает нам сил. Только плюсы.

- Какие воспоминания останутся у болельщиков после выступления сборной России на Чемпионате мира?

- Только положительные. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать всех болельщиков.

- Самая сильная сейчас у нас зона вратарская?

- Да, но и в нападении мы сильны. Нужно поработать, создавать моменты. Согласен, что в предыдущих матчах мы мало били. Но и сегодня мы работали над этим.

- Юные ваши болельщики считают, что сборная России дойдет до финала. Они ждут ваших игры с Бразилией и Германией. Это перебор?

- Будет очень сложно, так как у сборной России нет опыта выступления на таких больших турнирах. Для начала нам нужно выйти из группы, а потом решать остальные задачи.