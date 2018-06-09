"Второй медовый месяц": Дюжев устроил любовную сцену с женой на красной дорожке "Кинотавра"
Каждый кинопоказ "Кинотавра" начинается с фотоколла перед Зимним театром. Актрисы демонстрируют свои лучшие наряды, режиссеры своих новых фаворитов. Завсегдатаи кинофестиваля 39-летний Дмитрий Дюжев с женой Татьяной считаются одной из самых красивых пар в мире кино.
Они всегда стильно одеты, уважительно общаются с прессой. На премьере фильма Дуни Смирновой "История одного назначения" Дюжев внезапно решил публично показать свои чувства к жене. Актер перед фотокамерами поцеловал супругу.
Семейная пара Дюжевых - завсегдатаи Кинотавра.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Пошли по стопам Берковой (порнозвезда каждый раз целуется с мужем на звездной дорожке "Кинотавра"- Ред.), - ахнули счастливые фотографы, предвкушая красивый кадр.
Напомним: артист Дмитрий Дюжев счастлив с финансистом Татьяной Зайцевой уже 10 лет. Пара встретилась на концерте Мадонны в Москве.
Татьяна была поклонницей сериала "Бригада", в которой Дюжев сыграл бандита "Космоса". Увидев Дюжева на концерте Мадонны, Татьяна не растерялась, попросила Диму Билана представить ее актеру. Сейчас Дюжев с супругой воспитывают двоих сыновей - Ивана и Дмитрия. Они не только официально оформили отношения, но и обвенчались, поскольку Дмитрий очень верующий человек.
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