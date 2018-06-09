"Акинфеев - самый красивый": болельщики посмотрели тренировку сборной России

СЕГОДНЯ 15:10 2018-06-09T15:43:17+03:00

Больше всех в наших футболистов верят дети [фото]

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Играть перед болельщиками - это одно, а тренироваться - другое. Увидеть, как это делает сборная Россия, 9 июня на стадионе "ЦСКА" смогли самые активные болельщики.

- А как вы получили билеты? - спрошу у семьи возле стадиона.

- Мы в интернете выиграли, - признается глава Андрей Анатольевич.

- А нам туристическая компания дала, - подхватили другие болельщики.

Билеты получили и болельщики "ЦСКА", которые взяли с собой детей. С шарфами и мячами юные болельщики выстроились поближе к полю.

- Я хочу автограф Головина, - говорит 10-летний Сергей.

- А почему его? - уточняю.

- Он - топ. Ну, и у Акинфеева бы тоже.

- Да-да, у Игоря автограф хотим. Он самый красивый в команде, - говорили болельщицы в розовых кепках.

- А какие шансы у нашей сборной? - спрашиваю у детей.

- Выйдем из группы и до финала, конечно, дойдем. Там или с Германией, или с Бразилией сыграем, - говорит Коля.

- А выиграем?

- Да.

Юные болельщики о перспективах сборной: "Выйдем из группы и до финала, конечно, дойдем".Фото: Алиса ТИТКО

На трибунах разговоры были только о предстоящем матче на "Лужниках" - 14 июня сборная России сыграет первый матч в рамках Чемпионата мира по футболу с Саудовской Аравией.

- Шансы могут быть у всех. Это же игра, это же футбол. Проиграть можем и мы, и Португалия. Важно собраться и играть, - считает болельщик из Москвы Антон Герасимов.

- Вчера до четырех утра пытался купить билеты на матч-открытие, но так и не смог. Дешевые по 3200, 6600 были не доступны, а по 45 000 рублей - дорого, - пожаловался Игорь Малашенко.

Тренировка прошла на стадионе столичного "ЦСКА".Фото: Алиса ТИТКО

На поле появилась команда и главный тренер Владислав Черчесов. Трибуны стали кричать: "Россия! Ура!", а это около 8 тысяч болельщиков. Ребята разминались, бегали, вратари отрабатывали различные приемы.

- Та, им главное сказать: "Ребята, 13-го перед матчем не пьем", - обсуждали болельщики.

- И не есть, чтобы бегать могли быстрее, - шутили на трибунах.

Тренировка российских футболистов.Фото: Алиса ТИТКО

- Смотри, Акинфеев уже второй пропустил. А Смолов сегодня неплохо играет.

На трибуны попал и болельщик из Владивостока Александр Бондяев. С собой он взял счастливый флаг России с автографами олимпийцев. Александр был волонтером на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Александр Бондяев и его счастливый флаг.Фото: Алиса ТИТКО

- Там выиграли, может и футболисты смогут. Верить надо. Шансы сейчас есть у всех. У меня билеты на шесть матчей, один из них Россия-Египет в Питере. Поеду по городам, в Сочи, в том числе. В Москве только на тренировку вот сегодня попал. Я вчера был в центре выдачи билетов - болельщиков пока не много, волонтеры всем помогают. Заказали друзья много сувениров, пока только в метро видел, надо купить, - рассказал болельщик из Владивостока Александр Бондяев.

- Какие у нас шансы? Если все же сборная выйдет из группы, то там у нас перспективы есть? - спрашиваю.

- Да. Это футбол. Кто будет больше желать, тот и выиграет.

Всё происходящее на поле активно комментировалось на трибунах.Фото: Алиса ТИТКО

Эмоции юных футболистов зашкаливали, и после часовой тренировки дети побежали на поле. Стюарды ничего не могли сделать и только развели руками, а мальчишки стали делать селфи с Федором Смоловым и Игорем Акинфеевым. После стюарды все же объяснили, что это нарушение правил, и детей вернули на трибуны.

Сами же футболисты после тренировки рассказали, что им было приятно видеть болельщиков. Полузащитник Алексей Миранчук признался, что концентрация была выше, чем на обычной тренировке.

- Что чувствовали, когда не попадали в ворота? - спросили журналисты.

- Я не попадал? Это часть тренировки. Не обращали внимание. Когда все же мяч залетал, то мы слышали поддержку. Кстати, мы прислушивались и хотели слышать свои фамилии.

Алексей Миранчук.Фото: Алиса ТИТКО

А полузащитник Далер Кузяев сказал, что команда постарается сделать все возможное, чтобы порадовать болельщиков.

- Юные ваши болельщики считают, что сборная России дойдет до финала. Они ждут ваших игры с Бразилией и Германией. Это перебор? - спросили журналисты.

Далер КузяевФото: Алиса ТИТКО

- Будет очень сложно, так как у сборной России нет опыта выступления на таких больших турнирах. Для начала нам нужно выйти из группы, а потом решать остальные задачи.