Большинство витаминов бесполезны для сердца

СЕГОДНЯ 15:45 2018-06-09T15:58:47+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наиболее популярные витамины и минералы не способны тормозить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и продлевать жизнь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Согласно самым свежим данным обзоров и группе международных исследований, наиболее популярные витамины и минералы не способны тормозить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и продлевать жизнь пациентов. Кроме фолиевой кислоты и комплексу витаминов группы B.

«Мультивитамины, витамин D, кальций, витамин С, включая бета-каротин, селен не продемонстрировали эффективности в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта, а также повышении продолжительности жизни у пациентов как страдавших, так и не страдавших от витаминодефицита» - рассказывает доктор Дэвид Дженкинс из Университета в Торонто в своей статье, опубликованной в научно-медицинском журнале Journal of the American College of Cardiology.

Единственными витаминами, значительно снижающими риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, оказались витамины группы B – фолиевая кислота, витамины B6 и B12.

Также результаты крупного китайского исследования по первичной профилактике инсульта (CSPPT) показали способность фолиевой кислоты снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инсульта. Включение этого исследования в мета-анализ (то есть в группу международных исследований по одной тематике) выявило снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний при приеме фолиевой кислоты на 22%.

"В китайском исследовании CSPPT с участием более 20 000 пациентов было продемонстрировало снижение риска инсульта на 25% при первичной профилактике и еще более высокое снижение риска у более тяжелых пациентов (снижение риска инсульта на 30% у пациентов с уровнем липидов низкой плотности (ЛПНП) >2 ммоль/л, и снижение риска на 70% среди пациентов с низким уровнем тромбоцитов и высокими показателями гомоцистеина). Полезные свойства фолиевой кислоты наблюдались также у пациентов с почечной недостаточностью» - отметил доктор Дэвид Спенс из Университета Западного Онтарио, штата Онтарио.

Исследователи отмечают, что добавки, применяемые для лечения дефицита витаминов и минералов, сейчас стало модно использовать просто для «пропаганды и демонстрации здорового образа жизни», даже если у человека никакой дефицит витаминов в организме не выявлен. Однако, официальные рекомендации ВОЗ говорят о значительно большей пользе естественного старого, доброго потребления витаминов с фруктами или овощами, в сравнении с приемом биодобавок.

Доктор Эрин Доннелли Мичос из школы общественного здоровья Джона Хопкинса Блумберга в Балтиморе согласен с тем, что это исследование подтверждает то, что уже известно. «Люди должны прекратить тратить деньги на витамины и биодобавки, а вместо этого начать употреблять здоровую пищу, например, свежие фрукты и овощи, орехи, богатые натуральными витаминами и минералами» - отмечает доктор Мичос.

Согласно данным национального опроса по здоровому питанию (1999-2012), включившем 38 000 человек, в 2012 году около 52% населения США употребляли биодобавки, включая 31% принимавших мультивитамины.

Для составления обзора группа ученых использовала данные 179 рандомизированных контролируемых исследований, изучавших свойства витаминов и минеральных веществ. Исследования, вошедшие в обзор, были опубликованы в период с января 2012 по октябрь 2017 года и включили данные как до, так и после проведения анализа USPSTF.

Комментируя недостаточную эффективность биодобавок, доктор Дженкинс говорит о том, что результаты китайского исследования сообщают о снижении риска инсульта при применении только фолиевой кислоты (фолатов), в тоже время было бы интересно изучить свойства других витаминов группы B. Степень дефицита фолиевой кислоты, витаминов B12 и B6 может быть измерена. Возможно, что полезные свойства фолиевой кислоты наблюдаются только у пациентов с дефицитом этого витамина и с риском инсульта. Оценка и подтверждение этих свойств витамина также необходима у пожилых пациентов. И конечно же, прежде, чем принимать решение о назначении терапии фолиевой кислотой, необходимо более подробно изучить все свойства этого витамина.

Кроме того доктор Дженкинс отмечает особенности обнадеживающих результатов китайского исследования: «Данное исследование было проведено в Китае, где пища в отличие от Северной Америки не обогащается фолиевой кислотой. Для того, чтобы более подробно изучить свойства фолиевой кислоты не только в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, но также и общей смертности, требуется проведение дополнительных исследований с участием населения других стран.