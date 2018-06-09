2018-06-09T17:40:40+03:00
Звезды

Светлана Зейналова показала первое и очень трогательное фото новорожденной дочери

На снимке счастливая мама держит ребенка на руках
Ольга АНТОНОВА
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Светлана Зейналова в студии "Первого канала".Светлана Зейналова в студии "Первого канала".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Когда в прессе появилась информация, что 41-летняя Светлана Зейналова решила стать мамой, поклонники по-хорошему восхитились мужеством телеведущей. У нее уже есть дочь Александра, которой врачи в младенчестве поставили диагноз «аутизм», и ее воспитанию Светлана уделяет все свободное время. Поэтому решение родить в столь зрелом возрасте второго ребенка фолловеры аккаунта телезвезды назвали мужественным поступком. Однако, Зейналова до поздних сроков беременности работала в прямом эфире «Доброго утра», заявляя, что каждый день чувствует себя очень счастливой. А 29 мая в срок стала мамой. В элитном столичном госпитале «Лапино» она родила дочку, а спустя несколько дней выписалась из клиники домой, где ее ждали супруг и дочка Саша от первого брака.

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9 лет назад я знала, по институтским воспоминаниям, что аутизм-это что-то очень творческое, необычное, Возможно, прикольное...шутила вместе с подругами что я Аутист, потому что мне хочется побыть одной ...
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По словам Светланы сейчас она целиком и полностью погружена в заботы о новорожденной девочке. «Всем Peace! Или дай пять, если тоже поел и пошел спать. Мама вошла в состояние, которое называется «я готова обсуждать с вами только цвет стула и больше меня ничего не волнует… политика? Культура? Реформа образования? Нет, не слышала….», — подписал Зейналова кадр, где держит на руках дочку. Поклонники уже заявили, что это очень трогательное и милое фото и пожелали маме с дочкой здоровья и расти красивыми.

Добавим, что отцом девочки является гражданский супруг телеведущей по имени Дмитрий. Также у нее есть дочь Александра от экс-супруга Алексея Глазатова.

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Всем Peace!
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