2018-06-09T18:09:10+03:00
Общество

«Единая Россия» выдвинула Андрея Воробьева кандидатом в губернаторы Подмосковья

Предварительное голосование членов областного отделения партии показало высокую степень доверия к политику
ГОЛУБЕВА Елена
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Фото: пресс-служба МОФото: пресс-служба МО
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9 июня на внеочередной конференции Московского областного регионального отделения партии за действующего губернатора проголосовало большинство делегатов. Как отметила Секретарь отделения Лидия Антонова, в «Единой России» есть хорошая традиция – проводить предварительные голосования. Результаты, которые сегодня были показаны, говорят о высокой степени доверия к данному кандидату.

В свою очередь Андрей Воробьев поблагодарил однопартийцев за поддержку и определил основную задачу на ближайшее время. «Наша задача – единой командой двигаться вперед, делать Подмосковье сильным, здоровым и чистым регионом!», - сказал губернатор.

Прославленный спортсмен, депутат ГосДумы РФ Вячеслав Фетисов отметил: «Совершенно очевидно, что от выбора будет зависеть перспектива развития региона в ближайшее время. Задачи, поставленные Президентом, может решить только человек, который имеет опыт, знания, у которого есть команда».

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