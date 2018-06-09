«Крым наш? Извольте - на выход»

СЕГОДНЯ 20:39 2018-06-09T20:44:27+03:00

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Вторые сутки сеть сотрясает публичное выступление Яны Ганник на своей странице в соцсети «Фейсбук», в котором она призналась, по каким критериям отбирает претендентов в команду банка «Точка». Сооснователем которого она является. Начинается все вроде бы вполне невинно: как она любит собеседования, которые сама проводит с соискателями вакансий. При этом, отметим ее слова: «Мне очень важно, чтобы у человека, которого мы приглашаем, было одинаковое с нами чувство прекрасного, твердая жизненная позиция…» Кто захочет, тот найдет этот пост на просторах сети, хотя она его уже и удалила. Но растиражировать его успели. Вопросов у нее множество, и про философию, и про разных личностей, о фильмах, о книгах. Мало того, что тебя заставляют выбирать между Чайковским, Стравинским и фрикасе, ничуть не интересуясь, собственно, профессиональными навыками и качествами, так список этот еще и постоянно пополняется, потому что Яне очень важно про человека «понять, что он точно наш». И вот, наконец, недавно Яна нашла настоящий «платиновый» вопрос для такого теста, настоящую лакмусовую бумажку. Звучит он так, как его уже больше четырех лет задают на Украине активисты «Правого сектора», радикальные националисты и прочие необандеровцы, желающие определить, кто перед ним «по крови», свой или чужой: «Крым наш?»

Характерно, что дальше Яна описывает, как она расценивает ответы претендентов: «Если начинается что-то в духе «ой нет, я на политические темы не отвечаю» или «ну тут с какой стороны посмотреть» — это сразу нет. Если «конечно наш, поделом укропам» и другие ура-патриотические или, наоборот, левонаправленные ответы с перегибами, свидетельствующие о промытых мозгах, — тоже на выход». И, хоть она и оговаривается, что «сам ответ при этом для меня гораздо менее важен, чем факт его наличия», это практически никак не согласуется с постулатом, что если «конечно, наш… - тоже на выход».

Тот самый пост

И здесь «наш» по отношению к команде банка, приобретает уже совсем иное значение. Тем более, что еще недавно Яна не скрывала своих либеральных убеждений. Сейчас она их потерла вместе с этим своим злосчастным постом, но Интернет все помнит. И симпатии к своему, теперь уже бывшему мэру Евгению Ройзману (что не является ни в коем случае каким-то дискредитирующим обстоятельством), и пост про пожар в Кемерове в духе известных «хайпожоров» про «сотни детей», горящих заживо, которые неинтересны стране. И многое, многое другое. И тут уже по логике получается, что на вопрос: «Крым чей?» - надо давать совершенно конкретный ответ, чтобы стать для них «нашим».

Возмутившимся пользователям Сети и СМИ сначала Яна , а потом и ее руководство ответили с плохо скрываемым чувством собственного превосходства, что, мол, «некоторые СМИ вольно и недобросовестно интерпретируют публикации, суть и смысл которых вообще в другом»… что «если человек не имеет своего мнения, отмалчивается, начинает оскорблять других - это причина задуматься». Что, мол, не берут только тех, кто позволяет себе оскорбительные слова в адрес других. Правда, при этом признают, что в их «практике собеседований ещё никто ни разу не произносил их (оскорбительных слов) вслух». Словом, вертятся, как ужи на сковородке. Известный юрист Илья Ремесло, прославившийся своими расследованиями, долго и терпеливо разъяснял представителям «Точки», в чем суть претензий и убеждал извиниться. Бесполезно.

Здесь, конечно, можно узреть нарушение российского законодательства. Например, статьи 3 Трудового Кодекса РФ, гласящей: «Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника».

Или даже можно обратиться к статье 136 УК РФ: «Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».

Некоторые даже говорят про статью 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», но стоит признать, что у этой ситуации ее можно притянуть разве что за уши. Да и предыдущие надо доказывать, искать потерпевших, собирать информацию по крупицам и доказывать, доказывать, доказывать.

Тогда, спрашивается, зачем об этом писать? Трудно однозначно ответить на этот вопрос. наверное, все дело в том феномене, который продолжает демонстрировать наш, на первый взгляд, притихший сейчас «креативный класс», самоназвавший себя так в пору активных «болотных» протестов. Рискну предположить, что речь идет о том, что им просто унизительно приносить извинения тем, кого они считают ниже себя. Они ведь такие успешные, Новый год в Амстердаме, майские праздники - в Праге, осень – в Барселоне. И так далее. И у них какие-то босяки требуют извинений, говорят, что не потерпят их антигосударственные взгляды в сфере профессиональной деятельности! Да класть они хотели, как я предполагаю, на босяков и это государство.

Ну, конечно, бывают неприятности. Та же Яна, например, успешно трудилась в успешном «Банк24.ру» в команде, как говорят, «высоких профессионалов». До 2014 года, пока у него Центробанк не отозвал лицензию на банковскую деятельность. Яна с выходцами из этого банка, наверняка, высокими профессионалами, пошла в еще более успешный банк «Открытие», где стала вице-президентом. А потом занялась реализацией проекта банка «Точка», в котором с 2015 года является сооснователем и директором по маркетингу. А какая там команда высоких профессионалов, мне, дилетанту трудно оценивать такие высоты. Тем более, что Яна сама эту команду набирала. «Точка» - это такой банк без офиса, кассиров и т.д., который открывает счета в «Открытии» и ведет счета и дела клиентов. Банк на удаленном доступе, грубо говоря. Только вот и с «Открытием» казус случился такой, что в прошлом году Центробанку на его санацию пришлось потратить 65 млрд. рублей, чтобы оставить на плаву. Понятное дело, на «Амстердамы» и прочие «Парижи» это не повлияло. Четверть Крымского моста ухайдакали на исправление «ошибок» высоких профессионалов. На ровном месте, без всяких дефолтов и кризисов а’ля 2008-й. Как у них неприятности, то государство приходит на помощь. Но в период активного роста и развития оно становится предметом для насмешек и презрения. Кстати, посмотрел я тут отзывы про работу «высоких профессионалов» в интернете, и что-то мне подсказывает, что не так хороша картина, как ее малюет «команда» совместными усилиями.

А вот если клиент скажет, что «Крым наш», ему изменят условия обслуживания? Или переведут на ВИП-режим, если не наш? Повысят процент на остаток? И почему банкирам, бегущим за помощью к государству, не начать спрашивать, хотя бы для начала: «Крым-то чей?» А если не наш и не одобряете политику государства – извольте выйти вон.

P.S. Радио «Комсомольская правда» предложило Яне поучаствовать в программе по этому вопросу, изложить свою точку зрения в прямом эфире, но в ответ получило вот такое послание: «Добрый день! К сожалению, в сложившейся ситуации, что бы я ни сказала, это вызовет новую волну травли и клевания. Мне очень обидно за наше общество, за то, как мои слова вывернули наизнанку в угоду хайпа. Я не хочу больше подкидывать дров в эту тему, поэтому вынуждена отказаться от участия. Лучшее, что вы можете сделать, как журналисты в этом случае, так это вообще не делать материал. Очевидно, что ничего кроме очередной волны «срача», простите, это не вызовет и не принесет пользу обществу». Что называется – делайте выводы сами. Извиняться, как она считает, ей не за что, а «срача» она не хочет. Поэтому, лучше молчите.