Издательство "Просвещение" осталось без знаменитого глобуса

СЕГОДНЯ 22:31 2018-06-09T22:57:27+03:00

Изменить размер текста: A A

История о том, как поссорились два крупнейших издательства учебной литературы - "Просвещение" и "Эксмо-Аст" получила продолжение. Напомним, "Просвещение" поссорилось с "Эксмо" на манер гоголевских персонажей. У "козаков" планетарный спор вырос из-за нежелания Ивана Никифоровича отдавать ружье Ивану Ивановичу. У книжных издательств в роли Ивана Никифоровича выступило "Просвещение", не пожелавшее делиться значком. Сине-красный, напоминающий глобус, хорошо знакомый и детям, и взрослым, потому что встречается на обложках школьных учебников. "Просвещение" считает, что это значок - его. Остальные издательства уверены, что значок всеобщий. Потому что стилизованный глобус обозначает соответствие учебных материалов стандартам Федеральной государственной образовательной программы. А значит - может использоваться всеми участниками рынка учебной литературы.

Первым глобусом по кумполу получило издательство "Интеллект-центр", имевшее неосторожность размещать злополучный значок на своих изданиях. Проигранный суд и необходимость выплатить сорок миллионов рублей разорили "Интеллект-центр".

Следующими на очереди были "Вентана-Граф", входящие в холдинг "Эксмо-АСТ". Злополучный глобус оценили уже в четыре миллиарда рублей. В мае арбитражный суд Москвы обязал "Вентану" выплатить деньжищи и уничтожить спорный тираж учебников. Катастрофа, учитывая, что годовая выручка "Вентаны" всего 2,5 миллиарда рублей .

— Откуда такие цифры? Сумма иска очевидно носит карательный характер, — рассказали "КП" в пресс-службе "Эксмо-АСТ". — В суде наши юристы подчеркивали, что нужно соизмерять размер компенсации с масштабом деятельности компании и с реальными убытками истца.

Поэтому следующий ход был за "Вентаной". Компания обратилась в антимонопольную службу и "Роспатент".

— Мы обратились в Палату по патентным спорам, чтобы определить, имеет ли "Просвещение" право на этот значок, — сообщили в пресс-службе "Эксмо-АСТ". — Мы считали, этот значок не может быть ничьей интеллектуальной собственностью. Это как марка бензина "АИ-95", информирующая покупателя о свойствах бензина. Значок с буквами означал, что учебники соответствуют стандартам образовательной программы.

Пока разбирались, выяснили интересное. Как отметила, пресс-секретарь, когда-то "Просвещение" выиграло госзаказ на то, чтобы разработать сайт ФГОС. В рамках этого заказа и был сделан значок глобуса. Но коммерческое издательство зарегистрировало его на себя и не передало права государству...

В итоге Роспатент с доводами "Вентаны" согласился. Признал предоставление правовой охраны товарному знаку ФГОС издательства «Просвещение» недействительным и аннулировал товарный знак у "Просвещения".

Война не закончилась. "Вентана" готовит встречный иск к "Просвещению". В свою очередь, "Просвещение" намерено обжаловать в суде по интеллектуальным правам аннулирование товарного знака ФГОС. Как сообщили в пресс-службе издательства, решение Роспатента было необоснованным, поскольку «знак был зарегистрирован по всем правилам в рамках законодательства РФ».